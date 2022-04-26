Бросил и забыл: Заворотнюк рассказала о расставании

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк продолжает активно зарабатывать деньги в социальных сетях. На этот раз Анна решила привлечь новых подписчиков дельными советами и поделиться жизненным опытом.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Пока поклонники ждут от старшей наследницы «прекрасной няни» новостей о состоянии здоровья ее матери, Анна Заворотнюк рассказывает о своей жизни. Девушка то рекламирует дорогую косметику, то показывает кадры из путешествий, то делится опытом борьбы с депрессией.

На этот раз блогер захотела помочь подписчикам разобраться в их собственных проблемах. Фолловеры задавали красотке вопросы через специальное «окошко», а та на них подробно отвечала, руководствуясь личным опытом и советами психологов.

Так, одна из поклонниц спросила у блогерши, как пережить расставание. Парень оставил девушку и забыл, а она все еще страдает. Вероятно, столь неприятный момент проживала когда-то и сама Анна.

Заворотнюк сообщила, что ознакомилась с профилем задавшей вопрос фанатки и отметила, что та — «роскошная блондинка», к тому же, совсем юная. Далее дочь актрисы вдруг заявила, что без психолога тут не обойтись.

«Похоже на поведение невротической девушки. Если бы он не расстался с вами, а проявлял нежность, любовь, заботу, то скорее всего вы бы так сильно не влюбились. А так как он бросил вас, не объяснил причину внятно и забыл, вас это очень сильно задело. В общем, я могу и ошибаться, но советую проработать и влюбляться только в достойных», — написала звезда. (Орфография и пунктуация авторские, - прим. ред.)

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна взрослая молодая женщина. То и дело фанаты ждут объявления о том, что она выходит замуж.