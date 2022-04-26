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1 час назад

Роза Сябитова жестко осудила поведение Акиньшиной

Мира Маркина

Знаменитая телесваха не удержалась от комментариев в сторону актрисы Оксаны Акиньшиной, Узнав, что та позволила всем своим детям проживать отдельно от нее, и совершенно не занимается их воспитанием, разрешив эти обязанности взять на себя отцу и другим родственникам, телесваха посчитала нужным высказаться на эту тему:

Роза Сябитова жестко осудила поведение Акиньшиной
Фото: риа новостириа новости

«Если по молодости люди принимают такие решения, то должны быть готовы, что в старости придется справляться в одиночестве. Никто выше головы не прыгнет и Акиньшина не переделает суть жизни. Само преступление уже есть, нормальная мама детей не отдает. Для нормальной мамы самое страшное быть разлученной с детьми — это ужасный ужас. В ее преступление уже есть наказание. Если она сейчас включит мозг, то успеет все исправить. А захочет заниматься личной жизнью — то это ее выбор. Но, детской любви и уважения может не ждать» - поделилась своим мнением с Woman.ru Сябитова.

Сама Роза знает, о чем говорит, ведь ей удалось воспитать двоих детей и при этом сохранить карьеру.

Ранее мы писали о том, что на Анастасию Волочкову набросились из-за фотографии с мамой.

Звёзды,Роза Сябитова,Оксана Акиньшина,Анастасия Волочкова,
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