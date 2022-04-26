Роза Сябитова жестко осудила поведение Акиньшиной

«Если по молодости люди принимают такие решения, то должны быть готовы, что в старости придется справляться в одиночестве. Никто выше головы не прыгнет и Акиньшина не переделает суть жизни. Само преступление уже есть, нормальная мама детей не отдает. Для нормальной мамы самое страшное быть разлученной с детьми — это ужасный ужас. В ее преступление уже есть наказание. Если она сейчас включит мозг, то успеет все исправить. А захочет заниматься личной жизнью — то это ее выбор. Но, детской любви и уважения может не ждать» - поделилась своим мнением с Woman.ru Сябитова.