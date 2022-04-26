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1 час назад

Главная телесваха страны поделилась важной новостью

Мира Маркина

Роза Сябитова в интервью онлайн-сервису Premier призналась, что совсем скоро она впервые станет бабушкой.

Главная телесваха страны поделилась важной новостью
Фото: риа новостириа новости

Телеведущая сказала, что ждет внука от своей дочери Ксении, которая вышла замуж в июле 2021 года. Она также рассказала, что пока у них нет информации, какого пола родится малыш.

Сябитова подчеркнула, что твердо убеждена в том, что ее дочь будет прекрасной матерью. А зять, по словам телесвахи, уже показал, что будет замечательным отцом.

«Ксения будет самой замечательной мамой, а зять мой уже самый замечательный папа. Я горжусь своими детьми и знаю, какими они будут хорошими родителями», — уточнила Сябитова.

Ране мы сообщили о том, что Роза Сябитова резко отрегаировала на ситуацию Оксаны Акиньшиной.

Звёзды,Роза Сябитова,Оксана Акиньшина,
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