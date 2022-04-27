Звезды, чью карьеру разрушила неудачная пластика

Они могли блистать на красных дорожках и сниматься в громких проектах долгие годы, однако судьба распорядилась иначе. «Рамблер» собрал звезд, чьи карьеры разрушили неудачные пластические операции.
После выхода на большие экраны «Твин Пикса» никто не сомневался, что Лара Флинн-Бойл станет большой звездой. Но не сложилось. По слухам, актриса обладала слишком взбалмошным характером, что отталкивало от нее режиссеров. Да и пластические операции, которыми увлекалась звезда, не помогли ей получить главные роли в фильмах и сериалах.
Милая блондинка из «Американского пирога» с первых эпизодов покорила зрителей по всему миру (особенно мужскую часть аудитории). Кто бы мог подумать, что свалившаяся на нее известность станет причиной недовольства своей внешностью. В погоне за идеалом Тара увлеклась пластикой, но операции оказались неудачными. На голову Рид свалилась критика поклонников и нелестные обсуждения в прессе, что и привело к постепенному угасанию карьеры актрисы.
Звезда сделала ряд пластических операций после выхода на экраны культового «Дневника Бриджит Джонс», которые привели к тому, что Рене Зеллвегер стало просто не узнать. Изменения во внешности не лучшим образом сказались на ее карьере, хотя она и снялась в третьей части нашумевшего «Дневника...» и до сих пор остается в обойме. Последние из ее работ — фильмы «Джуди», «Такой же не такой, как я» и «Защитник».
Мелани Гриффит покорила зрителей образом роковой блондинки. Но актриса увлеклась пластическими операциями до того, как успела получить все лавры от своей карьеры. Изменение формы скул, губ, носа, подтяжка лица и многочисленные инъекции ботокса стали для актрисы практически приговором – звезду практически перестали приглашать даже в малобюджетные проекты.
Звезде «Грязных танцев» Дженнифер Грей прочили головокружительную карьеру, но ей не суждено было случиться. В начале 90-х она сделала ринопластику. Операция оказалась неудачной, поэтому Грей пришлось повторно лечь под нож. В результате ее внешний вид изменился настолько, что звезда стала непохожей на себя. «Я потеряла свою личность и карьеру за одну ночь», — вспоминала звезда в одном из интервью.
Фильмы, в которых блистала Мэг Райан, успешно били рекорды по кассовым сборам. Но все изменилось, когда актриса решила обратиться к пластическому хирургу, чтобы продлить молодость. Звезда потеряла не только харизму, но и выгодные предложения о съемках в громких проектах.
Один из главных секс-символов Голливуда обращался к пластическим хирургам, чтобы восстановить лицо после бокса, – по крайней мере, так он заявлял в многочисленных интервью. Однако вмешательства только усугубили ситуацию, в результате чего Микки Рурк о ролях экранных красавчиков мог забыть.