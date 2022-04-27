Звезды, чью карьеру разрушила неудачная пластика

Они могли блистать на красных дорожках и сниматься в громких проектах долгие годы, однако судьба распорядилась иначе. «Рамблер» собрал звезд, чьи карьеры разрушили неудачные пластические операции.

1/7 После выхода на большие экраны «Твин Пикса» никто не сомневался, что Лара Флинн-Бойл станет большой звездой. Но не сложилось. По слухам, актриса обладала слишком взбалмошным характером, да и пластические операции, которыми увлекалась звезда, не помогли ей получить главные роли в фильмах. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Тара Рид с первых эпизодов покорила зрителей по всему миру. Кто бы мог подумать, что свалившаяся на нее известность станет причиной недовольства своей внешностью. В погоне за идеалом Тара увлеклась пластикой, но операции оказались неудачными. Фото: globallookpress.com 3/7 Рене Зеллвегер сделала ряд пластических операций после выхода на экраны культового «Дневника Бриджит Джонс», которые привели к тому, что звезду стало просто не узнать. Фото: globallookpress.com 4/7 Мелани Гриффит покорила зрителей образом роковой блондинки. Но актриса увлеклась пластическими операциями до того, как успела получить все лавры от своей карьеры. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Звезде «Грязных танцев» Дженнифер Грей прочили головокружительную карьеру, но ей не суждено было случиться. В начале 90-х она сделала ринопластику. Операция оказалась неудачной, поэтому Грей пришлось повторно лечь под нож. Фото: globallookpress.com 6/7 Фильмы, в которых блистала Мэг Райан, успешно били рекорды по кассовым сборам. Но все изменилось, когда актриса решила обратиться к пластическому хирургу, чтобы продлить молодость. Фото: legion-media.ru 7/7 Один из главных секс-символов Голливуда Микки Рурк обращался к пластическим хирургам, чтобы восстановить лицо после бокса, – по крайней мере, так он заявлял в многочисленных интервью. Однако вмешательства только усугубили ситуацию, в результате чего звезда о ролях экранных красавчиков мог забыть. Фото: globallookpress.com

Лара Флинн-Бойл

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После выхода на большие экраны «Твин Пикса» никто не сомневался, что Лара Флинн-Бойл станет большой звездой. Но не сложилось. По слухам, актриса обладала слишком взбалмошным характером, что отталкивало от нее режиссеров. Да и пластические операции, которыми увлекалась звезда, не помогли ей получить главные роли в фильмах и сериалах.

Тара Рид

Милая блондинка из «Американского пирога» с первых эпизодов покорила зрителей по всему миру (особенно мужскую часть аудитории). Кто бы мог подумать, что свалившаяся на нее известность станет причиной недовольства своей внешностью. В погоне за идеалом Тара увлеклась пластикой, но операции оказались неудачными. На голову Рид свалилась критика поклонников и нелестные обсуждения в прессе, что и привело к постепенному угасанию карьеры актрисы.

Рене Зеллвегер

Звезда сделала ряд пластических операций после выхода на экраны культового «Дневника Бриджит Джонс», которые привели к тому, что Рене Зеллвегер стало просто не узнать. Изменения во внешности не лучшим образом сказались на ее карьере, хотя она и снялась в третьей части нашумевшего «Дневника...» и до сих пор остается в обойме. Последние из ее работ — фильмы «Джуди», «Такой же не такой, как я» и «Защитник».

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит покорила зрителей образом роковой блондинки. Но актриса увлеклась пластическими операциями до того, как успела получить все лавры от своей карьеры. Изменение формы скул, губ, носа, подтяжка лица и многочисленные инъекции ботокса стали для актрисы практически приговором – звезду практически перестали приглашать даже в малобюджетные проекты.

Дженнифер Грей

Звезде «Грязных танцев» Дженнифер Грей прочили головокружительную карьеру, но ей не суждено было случиться. В начале 90-х она сделала ринопластику. Операция оказалась неудачной, поэтому Грей пришлось повторно лечь под нож. В результате ее внешний вид изменился настолько, что звезда стала непохожей на себя. «Я потеряла свою личность и карьеру за одну ночь», — вспоминала звезда в одном из интервью.

Мэг Райан

Фильмы, в которых блистала Мэг Райан, успешно били рекорды по кассовым сборам. Но все изменилось, когда актриса решила обратиться к пластическому хирургу, чтобы продлить молодость. Звезда потеряла не только харизму, но и выгодные предложения о съемках в громких проектах.

Микки Рурк