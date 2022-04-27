Летучая поделилась кадром с тайной свадьбы на Санторини

Телеведущая Елена Летучая опубликовала кадры со своей секретной свадьбы, которая прошла на острове Санторини в Греции. Снимки появились в ее социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Летучая вышла замуж за адвоката Юрия Анашенкова. Церемония бракосочетания состоялась в августе 2016 года. Возлюбленные улетели в Грецию для того, чтобы их не засняли папарацци.

Снимком телеведущая поделилась для того, чтобы поздравить своего супруга с днем рождения. На опубликованном кадре видно, что звезда выбрала минималистично платье в пол, а волосы уложила в пучок.

Соцсети

Под венец пара пошла спустя полтора года после начала отношений. О помолвке стало известно в феврале 2016 года — адвокат сделал телезвезде предложение в День всех влюбленных.