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28 минут назад

Мадонна рассталась с молодым возлюбленным

Мария Каткова

Певица Мадонна рассталась со своим молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом. Об этом сообщает The Sun.

Мадонна рассталась с молодым возлюбленным
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

63-летняя звезда начала встречаться с 28-летним танцором в 2019 году. На протяжении нескольких месяцев появлялись слухи о том, что пара рассталась, так как они вместе не появлялись на публике. Теперь эту информацию подтвердил друг Мадонны.

«Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания проводит время со своими друзьями и семьей. У нее плотный график, она работает над предстоящим автобиографическим фильмом и новой музыкой»

Источник также добавил, что пара разошлась без скандалов, экс-возлюбленные остались друзьями.

Ранее сообщалось, что Мадонна поделилась провокационными снимками.

Звёзды,Мадонна,
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