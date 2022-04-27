Мадонна рассталась с молодым возлюбленным

Певица Мадонна рассталась со своим молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом. Об этом сообщает The Sun.

63-летняя звезда начала встречаться с 28-летним танцором в 2019 году. На протяжении нескольких месяцев появлялись слухи о том, что пара рассталась, так как они вместе не появлялись на публике. Теперь эту информацию подтвердил друг Мадонны.

«Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания проводит время со своими друзьями и семьей. У нее плотный график, она работает над предстоящим автобиографическим фильмом и новой музыкой»

Источник также добавил, что пара разошлась без скандалов, экс-возлюбленные остались друзьями.