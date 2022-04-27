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3 часа назад

Внук Пугачевой рассказал о встречах с сумасшедшими в Нью-Йорке

Мира Маркина

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал о своих встречах с сумасшедшими людьми в Нью-Йорке. Об этом сообщает Москвич Mag.

Внук Пугачевой рассказал о встречах с сумасшедшими в Нью-Йорке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресняков часто бывает в Нью-Йорке, поэтому хорошо нет город, но во время своего визит туда прошлым летом он заметил большое количество сумасшедших на улицах.

"Там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего: он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт. Плюс везде так много мусора!"

Кроме того, он отметил, что на дорогах в городе лежит слишком многом сорных мешков, из-за чего пешеходам тяжело передвигаться по тротуарам.

Ранее сообщалось, что у Эмбер Херд нашли психические расстройства.

Звёзды,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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