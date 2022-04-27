Из-за чего комплексуют знаменитости

Кажется, звездные девушки всегда выглядят идеально, но отражение в зеркало им нравится не всегда.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сложно представить себе девушку, которая была бы полностью довольна собой. Каждая из нас с восторгом разглядывает фото знаменитостей, мечтая о губах, как у Анжелины Джоли, скулах Киры Найтли и улыбке Джулии Робертс. Но сами звезды часто комплексуют из-за особенностей внешности и тоже не могут похвастаться уверенностью в себе. Это не мешает им добиваться успеха, а пример прекрасных неидеальных девушек может стать источником вдохновения.

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Анджелина Джоли

Признанный эталон женской красоты, мечта миллионов мужчин, оказывается, никогда по-настоящему не нравилась себе: в детстве она переживала из-за слишком полных губ, хотя окружающие уже тогда делали девочке комплименты. Лишь став звездой Голливуда, Джоли смирилась с особенностью своей внешности, но на смену одному комплексу пришел другой. Теперь Анджелина переживает из-за излишней худобы.

Мария Погребняк

Жена известного футболиста обладает по-настоящему кукольной внешностью: точеная фигура, голубые глаза и очаровательная улыбка делают Марию объектом постоянного восхищения. Но так было далеко не всегда. В детстве девочку дразнили из-за слишком круглых щечек и даже называли «хомяком». Мария переживала и мечтала об острых скулах. С годами форма ее лица не изменилась, поэтому блогер даже хотела удалить комки Биша. Отговорил ее муж, заявивший, что обожает щечки жены.

Кира Найтли

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Актриса обладает изящной фигурой, выглядит хрупкой и нежной, но именно эта особенность мешала Кире полюбить себя. Она стесняется маленькой груди и острых коленей, предпочитает вещи оверсайз. Кроме того, Найтли не любит свою улыбку, замечая, что ее губы немного несимметричные. Правда, режиссеры эту особенность обожают: задорная улыбка Киры появляется в каждом фильме с ее участием и снимают ее крупным планом.

Скарлетт Йоханссон

Актриса неоднократно становилась самой желанной женщиной в мире, возглавляя многочисленные опросы. Поклонники в восторге от ее аппетитных форм, пухлых губ и томного взгляда. Но Скарлетт уверена, что выглядит слишком полной на фоне хрупких коллег по цеху. Из-за комплексов она просила редактировать фигуру на постерах фильмов. Знаменитость много раз садилась на строгие диеты, но сейчас артистка приняла себя.

Джулия Робертс

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Чего может стесняться обладательница самой сияющей улыбки Голливуда? Да, именно ее! В детстве над Джулией смеялись из-за широкого рта, звали лягушонком, а стоматолог девочки, узнав, что она хочет стать актрисой, заявил, что подарит всем детям города по тюбику зубной пасты, если Робертс получит «Оскар». Статуэтку Джулия завоевала, а врач исполнил свое обещание. При этом улыбки артистка продолжала стесняться еще много лет, да и сейчас считает эту особенность не самой привлекательной своей чертой.

Виктория Бекхэм