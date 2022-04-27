«Не знаю, кому позвонить»: Клара Новикова рассказала об одиночестве

— Я часто бываю « в себе», сама с собой. Я 24 часа не могу кувыркаться. Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек, у меня есть, о чем подумать,