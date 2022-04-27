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2 часа назад

«Не знаю, кому позвонить»: Клара Новикова рассказала об одиночестве

Вечерняя Москва

Народная артистка России Клара Новикова рассказала о том, чувствует ли себя одинокой.

«Не знаю, кому позвонить»: Клара Новикова рассказала об одиночестве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она поделилась, что одиноким человеком назвать себя не может, потому что у нее есть семья, друзья и дети, но находиться постоянно в обществе тоже не может — ей необходимо время на уединение.

— Я часто бываю « в себе», сама с собой. Я 24 часа не могу кувыркаться. Но в уединении не всегда хорошо. Иногда я наливаю себе бокал вина, сама с собой поговорю. Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Я боюсь на кого-то свои проблемы перенести, мне не хочется никого погружать в это. Я же взрослый человек, у меня есть, о чем подумать,

— сказала Новикова в интервью для Youtube-канала «Эмпатия Манучи».

В целом артистка считает себя счастливым человеком, так как состоялась в профессии и сделала все, о чем мечтала. При этом ей хочется чаще бывать с родными, но это не всегда получается.

— Я скучаю по детям, а у них нет времени столько, сколько бы я от них хотела. У них своя жизнь,

— призналась артистка.

В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Клара Новикова рассказала об обиде на родителей. В детстве она занималась в театральном кружке и очень хотела, чтобы родители видели свою дочь на сцене, но увлечение девочки они не воспринимали всерьез и регулярно пропускали ее отчетные концерты и спектакли.

Звёзды,Клара Новикова,
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