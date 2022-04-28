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3 часа назад

Стали известны подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска

Lenta.ruиещё 7

Бывший агент 58-летнего американского актера Джонни Деппа поделился в суде подробностями романа 36-летней голливудской звезды Эмбер Херд и 50-летнего предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает The Guardian.

Стали известны подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Экс-агент звезды «Пиратов Карибского моря» Кристиан Карино выступил в судебном разбирательстве по делу о клевете на Джонни Деппа со стороны Эмбер Херд. Мужчина обратился к присяжным по видеосвязи и рассказал, что общался с Эмбер во время ее романа с предпринимателем Илоном Маском в 2016 году.

Карино заявил, что актриса не раз признавалась ему в том, что ничего не чувствует по отношению к возлюбленному. Несмотря на то, что Херд, по ее же словам, была равнодушна к Маску, артистка болезненно пережила их расставание, написав экс-агенту Деппа: «Очередной мужчина просто позволяет мне страдать».

В ответ на это Карино посоветовал актрисе строить отношения с менее известными мужчинами, а она попросила передать Джонни Деппу, что до сих пор любит его и скучает.

Выступая в суде, бывший агент актера также поведал, что никогда не слышал оскорблений от звезды «Пиратов Карбиского моря» в адрес Херд, а также не наблюдал у нее следы побоев. При этом Карино напомнил, что обвинения в домашнем насилии со стороны актрисы очень негативно сказались на карьере Деппа.

Ранее во время одного из заседаний судебный психолог заявила, что Эмбер Херд страдает от двух психических расстройств.

Звёзды,Кристиан Карино,Джонни Депп,
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