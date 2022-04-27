Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Меган Фокс и Machine Gun Kelly регулярно пьют кровь друг друга

Газета.Ru

Американская актриса Меган Фокс заявила, что пила кровь своего бойфренда Machine Gun Kelly при выполнении особых ритуалов. Об этом она рассказала в интервью Glamour UK.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly регулярно пьют кровь друг друга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда я это делаю, для меня это своеобразный путь, и я всегда это делаю по какой-то причине. Процесс контролируется и происходит обычно так: "Давайте прольем несколько капель крови и каждый выпьет ее",

— рассказала Меган Фокс.

Актриса также отметила, что ее жених тоже пробует свою кровь во время этих ритуалов. В беседе с журналистами Фокс настаивает, что ее кровь, которую пьет певец, не содержит токсинов, поскольку она ведет здоровый образ жизни.

"Я всегда абсолютно трезвая. Я не пью даже вино, не пью кофе, никогда не курю. Я очень строго слежу за своим питанием и никогда не отклоняюсь от плана",

— сказала она.

В январе 2022 года Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. Он подарил ей кольцо с шипами и объяснил: "Если она попытается снять его, это будет больно. Любовь - это боль!" Помимо этого будущие супруги сообщили, что в конце церемонии выпили кровь друг друга.

Звёзды,Меган Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители