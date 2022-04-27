Меган Фокс и Machine Gun Kelly регулярно пьют кровь друг друга

Американская актриса Меган Фокс заявила, что пила кровь своего бойфренда Machine Gun Kelly при выполнении особых ритуалов. Об этом она рассказала в интервью Glamour UK.

"Когда я это делаю, для меня это своеобразный путь, и я всегда это делаю по какой-то причине. Процесс контролируется и происходит обычно так: "Давайте прольем несколько капель крови и каждый выпьет ее",

— рассказала Меган Фокс.

Актриса также отметила, что ее жених тоже пробует свою кровь во время этих ритуалов. В беседе с журналистами Фокс настаивает, что ее кровь, которую пьет певец, не содержит токсинов, поскольку она ведет здоровый образ жизни.

"Я всегда абсолютно трезвая. Я не пью даже вино, не пью кофе, никогда не курю. Я очень строго слежу за своим питанием и никогда не отклоняюсь от плана",

— сказала она.