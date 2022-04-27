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1 час назад

Анна Седокова пожаловалась на творческий кризис

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Седокова заявила в своем Telegram-канале, что испытывает творческий кризис из-за произошедших в мире событий.

Анна Седокова пожаловалась на творческий кризис
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Кажется, я начинаю что-то чувствовать к музыке. Все, что произошло, выжгло во мне всю меня",

- написала Седокова.

Она рассказала, как муж Янис Тимма заставил ее слушать в машине собственную музыку.

Вместе с этим певица призналась, что продолжает искать замены творчеству в бизнесе и других направлениях. Седокова заявила, что "дышит", только когда пишет свои песни. Она считает, что сделала маленький шаг на пути к "возвращению к себе".

Звёзды,Янис Тимма,Анна Седокова,
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