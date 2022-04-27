Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
59 минут назад

Рэпер Егор Крид проиграл в суде более 1 миллиона рублей

Lenta.ru

27-летний российский исполнитель Егор Крид проиграл в суде более одного миллиона рублей концертным организаторам из Крыма. Об этом сообщает KP.RU.

Рэпер Егор Крид проиграл в суде более 1 миллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Летом прошлого года рэпер должен был выступить в одном из ялтинских ресторанов под названием «Чайка на пляже». Организаторы концерта заплатили артисту аванс в размере 1 миллиона 134 тысяч рублей. Из-за ковидных ограничений выступление Крида было отменено, однако заплаченную ему ранее сумму певец так и не отдал.

Организаторы подали на артиста в суд, чтобы тот вернул аванс. Егор Крид подал встречный иск. Разбирательство затянулось на полгода, однако в пятницу, 22 апреля, Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу крымских организаторов.

Теперь исполнитель должен вернуть своим оппонентам «неосновательное обогащение» на сумму 1 миллион 134 тысяч рублей, а также процент за использование чужих денег на протяжении этого промежутка времени — еще 14 тысяч рублей.

«Решение еще не вступило в силу. Есть разные варианты. Мы не исключаем, что будем подавать апелляцию»,

— цитирует менеджера артиста KP.RU.

Звёзды,Крид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители