Знаменитости, которые родились в семьях преступников

Некоторые знаменитости выросли в семье преступников, но репутация родителей не помешала им построить успешную карьеру. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Лейтон Мистер известна зрителям по главной роли в сериале "Сплетница". Родители Лейтон Конни и Дуг Мистер занимались контрабандой марихуаны из Ямайки в США. На момент ареста и суда мама будущей актрисы была в положении и большую часть беременности провела в техасской тюрьме, где и родила будущую звезду. Лейтон воспитывала бабушка.
Певица никогда не была замешана в криминальных скандалах в отличие от своего отца. Андро Топурия — архитектор-строитель по образованию, но в родной Грузии он был настоящим криминальным авторитетом. В 2010 году мужчину осудили на три года за хранение запрещенных препаратов в особо крупном размере. Андро пробыл в колонии несколько месяцев, а затем был обнаружен в камере мертвым. Причиной смерти отца Кети стала передозировка наркотиков. До сих пор неизвестно, как они оказались в камере.
Спустя четыре года после рождения Линдси ее отец и бизнесмен Майкл Лохан был осужден за махинации с ценными бумагами. А потом почти всю жизнь он то выходил из тюрьмы, то попадал в нее снова. Например, за нарушение правил условно-досрочного освобождения. В 2004 году мужчина попал на скамью подсудимых за вождение в нетрезвом виде — и получил тюремный срок в 2,5 года.