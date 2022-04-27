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2 часа назад

Знаменитости, которые родились в семьях преступников

Даша Краснова

Некоторые знаменитости выросли в семье преступников, но репутация родителей не помешала им построить успешную карьеру. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Знаменитости, которые родились в семьях преступников
Фото: социальные сетисоциальные сети

Лейтон Мистер

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Лейтон Мистер известна зрителям по главной роли в сериале "Сплетница". Родители Лейтон Конни и Дуг Мистер занимались контрабандой марихуаны из Ямайки в США. На момент ареста и суда мама будущей актрисы была в положении и большую часть беременности провела в техасской тюрьме, где и родила будущую звезду. Лейтон воспитывала бабушка.

Кети Топурия

Певица никогда не была замешана в криминальных скандалах в отличие от своего отца. Андро Топурия — архитектор-строитель по образованию, но в родной Грузии он был настоящим криминальным авторитетом. В 2010 году мужчину осудили на три года за хранение запрещенных препаратов в особо крупном размере. Андро пробыл в колонии несколько месяцев, а затем был обнаружен в камере мертвым. Причиной смерти отца Кети стала передозировка наркотиков. До сих пор неизвестно, как они оказались в камере.

Линдси Лохан

социальные сети

Спустя четыре года после рождения Линдси ее отец и бизнесмен Майкл Лохан был осужден за махинации с ценными бумагами. А потом почти всю жизнь он то выходил из тюрьмы, то попадал в нее снова. Например, за нарушение правил условно-досрочного освобождения. В 2004 году мужчина попал на скамью подсудимых за вождение в нетрезвом виде — и получил тюремный срок в 2,5 года.

Звёзды,Линдси Лохан,Лейтон Мистер,
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