Знаменитости, которые родились в семьях преступников

Некоторые знаменитости выросли в семье преступников, но репутация родителей не помешала им построить успешную карьеру. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Лейтон Мистер

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Лейтон Мистер известна зрителям по главной роли в сериале "Сплетница". Родители Лейтон Конни и Дуг Мистер занимались контрабандой марихуаны из Ямайки в США. На момент ареста и суда мама будущей актрисы была в положении и большую часть беременности провела в техасской тюрьме, где и родила будущую звезду. Лейтон воспитывала бабушка.

Кети Топурия

Певица никогда не была замешана в криминальных скандалах в отличие от своего отца. Андро Топурия — архитектор-строитель по образованию, но в родной Грузии он был настоящим криминальным авторитетом. В 2010 году мужчину осудили на три года за хранение запрещенных препаратов в особо крупном размере. Андро пробыл в колонии несколько месяцев, а затем был обнаружен в камере мертвым. Причиной смерти отца Кети стала передозировка наркотиков. До сих пор неизвестно, как они оказались в камере.

Линдси Лохан

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