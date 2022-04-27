Галустян рассказал о покупке курятника для родителей

«Есть сад, грядки с клубникой, огурцами и другими овощами, фруктами. Ездим на пасеку. В Сочи мы живем в стороне от городской суеты, поэтому у соседей есть и коровы, и гуси, и другие животные. Детям всегда есть чем заняться: и бабушке помогают, и гуляют», — отметил Галустян.