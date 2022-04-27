Ким Кардашьян высмеяла "отвисшие" пупки хейтеров

«Прекратите, ребята... Серьезно? Это так глупо! Вы, действительно, думаете, что я отфотошопила свой пупок? Неуверенность в себе из-за пупка? Что ж, тогда попробуйте новые трусики от SKIMS с высокой талией, которые скроют ваши отвисшие пупки! Не благодарите! Займитесь своей жизнью наконец!» — резко ответила Кардашьян.