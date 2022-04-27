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1 час назад

Ким Кардашьян высмеяла "отвисшие" пупки хейтеров

Диана Товсепова

Теледива Ким Кардашьян резко ответила пользователям соцсетей на критику ее новых фотографий. На снимках 41-летней американской телезвезды пользователи заметили фотошоп. Но не в области талии, как это часто бывает, а где-то в районе пупка.

Ким Кардашьян высмеяла "отвисшие" пупки хейтеров
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В частности, Ким красовалась у бассейна в нижнем белье из коллекции собственного бренда SKIMS и спортивных брюках со спущенной талией. Трусики на звезде были завышенные, и многие решили, что Ким отфотошопила пупок.

Соцсети

«Где твой пупок?», «Давайте поможем Ким найти пупок», «Снова проблемы с пупком» — писали фанаты.

Комментариев о пупке было так много, что теледива не могла не отреагировать.

«Прекратите, ребята... Серьезно? Это так глупо! Вы, действительно, думаете, что я отфотошопила свой пупок? Неуверенность в себе из-за пупка? Что ж, тогда попробуйте новые трусики от SKIMS с высокой талией, которые скроют ваши отвисшие пупки! Не благодарите! Займитесь своей жизнью наконец!» — резко ответила Кардашьян.

Ранее мы писали и об официальном разводе Кардашьян с Канье Уэстом.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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