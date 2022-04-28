«Алишер, что с тобой»: что Моргенштерн до сих пор запрещает Диларе

В апреле Моргенштерн и его супруга Дилара шокировали поклонников признанием: они разводятся. И пока одни пользователи надеются, что звезды найдут в себе силы простить друг друга, другие считают, что разрыв был продуманным пиар-ходом. Что происходит сейчас в отношениях рэпера и его экс-возлюбленной, читайте в материале «Рамблера».

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После расставания Моргенштерн выпустил документальный фильм, в котором откровенно рассказал, что на самом деле они с Диларой расстались из-за разных взглядов на семейную жизнь. Мол, для его избранницы семейные ценности на первом месте, а сам он не видит ничего плохого в изменах, если это «разовая акция».

Артист в ролике также признался, что запретил экс-супруге общаться, встречаться и уж тем более выходить замуж за кого-то другого:

«У нас разное понимание любви. Но все равно я мразота. Говорю ей: «Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете». Я собственник чокнутый, могу *** кого угодно, а она никого! Справедливо ли это? Не знаю. Так чувствую. Мне кажется, что мужской секс и женский секс абсолютно разное».

Кстати, в этом же фильме музыкант утверждает, что все еще любит бывшую жену.

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Откровения рэпера Дилара без ответа не оставила, признавшись, что не смогла досмотреть видео до конца: «У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать», — заявила она, ссылаясь на фрагмент с признаниями Моргенштерна.