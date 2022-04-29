Как любовь к пластике убила в Памеле Андерсон уникальность

Всегда в мире находятся люди, которые влияют на общество и формируют моду на те или иные явления. Это касается самых разных вещей, в том числе и внешности. Если не углубляться в историю, а привести примеры из наших дней, то теми, кто сформировал мейнстрим на годы, можно назвать Ким Кардашьян, Кару Делевинь, Анджелину Джоли. А еще раньше это сделала легендарная блондинка Памела Андерсон. Редакция Passion.ru решила разобрать вместе с экспертом, как проходила работа над ее образом и какие трансформации она перенесла.

Эта женщина действительно свела с ума не одно поколение мужчин во всем мире. Достаточно вспомнить ее знаковую роль в сериале «Спасатели Малибу» — красный купальник, яркий блонд и идеальная фигура тому способствовали. При этом, как признается сама Пэм, именно «ее грудь сделала карьеру»: за частыми операциями наблюдали все, звезда сделала из своих коррекций настоящее шоу.

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Первая маммопластика

Вообще, можно сказать с уверенностью, что Памеле очень повезло: ее, совсем юную девушку, которая с детства занималась волейболом, заметили агенты на одном из матчей и предложили ей съемки в рекламе пивной компании. Привлекательная миловидная блондинка сразу очаровала мужскую аудиторию — настолько, что в скором времени ее откровенная фотография появилась в Playboy, а затем украсила и обложку мужского журнала. Это случилось в далеком 1989 году. Девушка быстро поняла, что ей нужно упрочить свое положение, и отправилась на первую маммопластику, увеличив грудь с «двойки» до четвертого размера. Вместе с тем сама дива говорила, что это «первый и последний раз», когда она ложится под нож хирурга.

Увеличение губ

Популярность Памелы, которая пришла к ней после съемок в журнале, привела ее в 1994 году на съемочную площадку легендарного сериала. Красивые локации, океан, «горячие» актеры — все это принесло экшен-драме любовь зрителей. А образ знойной блондинки в красном купальнике, бегущей вдоль берега, будоражил мужские умы. Решив, что успех надо поддерживать, Андерсон пренебрегла своими же обещаниями и снова пошла в клинику красоты. На сей раз ей увеличили губы. Они стали более чувственными и объемными. Кроме того, актриса вновь увеличила грудь, установив круглые импланты и получив заметную «пятерку».

Очередная маммопластика

В период с 2001 по 2006 год Пэм делала несколько операций на груди, они, вероятнее всего, были направлены на поддержание формы. При этом размер оставался таким же большим, что сделало ее уже объектом насмешек. В 2010-м звезда все же решилась уменьшить свои формы и придать им более естественный вид. В 2015 году снова последовала маммопластика. А в 2016-м свои грудные импланты она выставила на аукцион.

Подтяжка лица