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49 минут назад

"Постоянно истощена": Ким Бейсингер призналась в агорафобии

Мира Маркина

Голливудская актриса Ким Бейсингер рассказала, что много лет страдала агорафобией — боязнью открытых пространств и большого скопления людей. Этим он поделилась в шоу Red Table Talk.

"Постоянно истощена": Ким Бейсингер призналась в агорафобии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам знаменитости, она «яростно боролась» с этим состоянием, не понимая, что происходит. Актриса боялась выходить из дома, не ходила на званые ужины. Многим вещам ей пришлось учиться заново.

«Мне пришлось заново учиться водить машину, и я много лет не ездила по туннелям Малибу. Раньше все заставляло меня нервничать, например, как опустить стекло у водительской двери или куда нажать, чтобы открыть дверь. Практически все действия стало сложно понять, как их сделать», — призналась Бейсингер.

Как рассказала звезда, она была «постоянно истощена»:

«Ты все время живешь с сухостью во рту, тебя сильно трясет».

Ранее Меган Фокс рассказала о сыновьях.

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