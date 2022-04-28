"Постоянно истощена": Ким Бейсингер призналась в агорафобии

Голливудская актриса Ким Бейсингер рассказала, что много лет страдала агорафобией — боязнью открытых пространств и большого скопления людей. Этим он поделилась в шоу Red Table Talk.
По словам знаменитости, она «яростно боролась» с этим состоянием, не понимая, что происходит. Актриса боялась выходить из дома, не ходила на званые ужины. Многим вещам ей пришлось учиться заново.
«Мне пришлось заново учиться водить машину, и я много лет не ездила по туннелям Малибу. Раньше все заставляло меня нервничать, например, как опустить стекло у водительской двери или куда нажать, чтобы открыть дверь. Практически все действия стало сложно понять, как их сделать», — призналась Бейсингер.
Как рассказала звезда, она была «постоянно истощена»:
«Ты все время живешь с сухостью во рту, тебя сильно трясет».