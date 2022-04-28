"Постоянно истощена": Ким Бейсингер призналась в агорафобии

«Мне пришлось заново учиться водить машину, и я много лет не ездила по туннелям Малибу. Раньше все заставляло меня нервничать, например, как опустить стекло у водительской двери или куда нажать, чтобы открыть дверь. Практически все действия стало сложно понять, как их сделать», — призналась Бейсингер.