Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Звезда сериалов «Даешь молодежь!» и «Кухня», телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов и его супруга Екатерина Багель в официальных отношениях с 2009 года. За 13 лет брака у супругов родились трое сыновей: в 2010 году — Тимофей, в 2012 году — Федор, в 2016 году — Степан. Сейчас супруги ждут появления на свет их четвертого общего ребенка.

Фото: Visualrian.ru Visualrian.ru

В своих социальных сетях Екатерина и Михаил до сих пор хранят молчание относительно скорого пополнения в семье. О беременности актера стало известно на закрытой премьере сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн», которая прошла вечером 27 апреля в одном из кинотеатров российской столицы. На мероприятие супруги пришли вместе.

Для выхода в свет многодетная мама выбрала длинное трикотажное платье розового цвета, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. В тот вечер супруги принимали поздравления от коллег и друзей, но журналистам пока что не известно, кого ждут Башкатовы и когда ребенок появится на свет.

В интервью «ОК!» Актер рассказывал, чему он и его супруга научили друг друга в браке: «Меня Катя научила любви, а я научил ее, наверное, легче относиться к жизни и к каким-то незапланированным ситуациям, которые на первый взгляд кажутся чем-то страшным и ужасным. Я старался научить ее смотреть на эту жизнь проще и с юмором, иначе с нашей бандой просто невозможно».