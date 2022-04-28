Советские звезды, которые так и не смогли родить

Некоторые женщины планируют ребенка на протяжении многих лет, ведь многие действительно хотят стать мамами. Однако не всегда известность и деньги помогают решить подобные вопросы, поэтому у некоторых звездных женщин так и не получилось родить ребенка. В материале “Рамблера” — звезды, которые так и не смогли стать мамами.

Ангелина Вовк

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Ведущая дважды была замужем, но ни в одном браке у нее не было детей. Причиной этому стали проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько операций из-за перитонита, а потом у нее случилась клиническая смерть. По словам ведущей, произошло это из-за внематочной беременности. Это случилось, когда она состояла в первом браке со своим однокурсником по ГИТИС, диктором Геннадием Чертовым.

“За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов”

С тех пор Вовк так и не смогла стать матерью, но своими внучками называет дочек своих крестниц. Раньше ее обижали вопросы о том, почему у нее нет детей, но теперь она даже рада тому, что у нее нет никаких родительских обязанностей.

Лия Ахеджакова

Актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Она дважды была замужем, а потом наконец нашла спутника своей жизни. С 2001 года она состоит в браке с фотографом Владимиром Персияновым. Однако актриса так и не родила ребенка. Об этом она с прессой не говорит, но друзья Ахеджаковой говорят, что это — ее самая большая трагедия в жизни.

Лайма Вайкуле

Певица счастлива в браке со своим директором Андреем Латковским, но за больше, чем 40 лет брака, они так и не смогли завести детей. Звезда рассказывала, что когда она была восходящей звездой, она забеременела, но решила сделать аборт. Карьеру она построила, а вот потом у нее начались проблемы со здоровьем, и родить она так и не смогла. Сейчас она категорически выступает против абортов и своим примером предупреждает женщин о последствиях прерывания беременности.

Одно время певица думала усыновить ребенка, но, как говорит сама, “не сложилось”. Свою любовь она отдает животным.