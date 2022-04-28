Звезды, которые стали знаменитыми благодаря недостаткам

Иногда то, что кажется недостатком, оборачивается изюминкой, которой восхищаются. А некоторые звезды обратили особенности своей внешности в главный плюс, помогший им стать знаменитыми. Так они еще раз доказали, что уверенность в себе и настойчивость значат гораздо больше, чем идеальная внешность.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Барбара Стрейзанд

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Актриса обладает потрясающим голосом, харизмой и артистическим талантом, но по-настоящему знаменитой ее сделал выдающийся нос. Именно благодаря этой особенности, Барбара получила роль в фильме «Забавная мордашка». Публика с восхищением смотрела на молодую звезду, которая совершенно не стеснялась необычной внешности. Стрейзанд признавалась, что никогда даже не задумывалась о пластической операции, ведь хирургическое вмешательство могло лишить ее главной изюминки. Она умело подбирала прически и макияж, с которыми черты лица смотрелись гармонично.

Ванесса Паради

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа, подарившая ему двоих наследников, часто сталкивается с критикой из-за особенностей прикуса. У актриса заметная щербинка между зубами. Казалось бы, исправить этот «недостаток» несложно, но Ванесса никогда не хотела менять свою внешность. Она уверена, что необычная улыбка придает ей особенный шарм, так считают и режиссеры. Именно благодаря ей, актрису заметили и начали приглашать на главные роли. Кстати, мамину особенность унаследовала и Лилли Роуз Депп, но, в отличие от Ванессы, девушка решила исправить прикус и теперь может похвастаться безупречной улыбкой.

Ким Кардашьян

В юности дива мечтала о хрупкой фигуре, но природа наградила ее женственными формами. Ким сидела на диетах, занималась спортом, но изгибы не менялись. Кардашьян долго комплексовала и считала себя гадким утенком, пока мужские журналы один за другим не стали называть ее самой сексуальной девушкой в мире. Ким поняла: аппетитные формы — не изъян, а достоинство. Она решилась на пластическую операцию, увеличив ягодицы, начала выбирать откровенные наряды и подчеркивать фигуру.

Винни Харлоу

Когда темнокожей девочке было четыре года, у нее диагностировали генетическое заболевание витилиго: у нее начали появляться белые пятна, которые становились все заметнее. В школе Винни дразнили, называли «коровой» и «зеброй». Девочка даже пыталась покончить с собой, поэтому родители приняли решение перевести ее на домашнее обучение. Все изменилось, когда приятельница посоветовала Винни попробовать себя в качестве модели. Харлоу отправилась на кастинг популярного шоу «Топ-модель по-американски» и неожиданно выиграла его. Девушка оказалась в нужное время в нужном месте: индустрия стремилась к разнообразию, а необычная Винни была настоящей жемчужиной. Сейчас она — одна из самых востребованных манекенщиц, контракт ыс Харлоу заключили Victoria’s Secret, Zac Posen и Marc Jacobs.

Анна Семенович

Роскошные формы Анны Семенович восхищают мужчин, а женщины завидуют природным объемам певицы. Но сама знаменитость признавалась, что большая грудь ей совсем не нравится, она мешала ей заниматься фигурным катанием, делала ее визуально крупнее.