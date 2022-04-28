Муж Сары Джессики Паркер рассказал об их первой встрече

Большинство голливудских знаменитостей неохотно говорят о своей личной жизни, но муж Сары Джессики Паркер не из их числа. Мэттью Бродерик на днях рассказал журналистам о том, каким было его знакомство со своей будущей женой. И это очень романтичная и интересная история! На записи ТВ-программы Watch What Happens Live с телеведущим Энди Коэном Мэттью Бродерик раскрыл некоторые подробности начала отношений со звездой «Секса в большом городе». Актер признался, что желание познакомиться с ней было одним из самых простых решений в жизни из тех, что он когда-нибудь принимал.
«Я впервые встретил ее, когда она просто шла по улице. Но я сразу же подумал, что проживу с ней всю оставшуюся жизнь»,
— утверждает Мэттью.
Он также рассказал, что у Сары есть минимум два качества, которые его восхищают — это юмор и мудрость. Мэттью признался, что каждый раз убеждается в этом снова, когда играет с ней на одной сцене:
«Каждая совместная работа напоминает мне, что она — замечательная комедийная актриса. И она очень хороша в этом».
Знаменитости поженились в 1997 году, у них родилось трое детей: сыну пары Джеймсу Уилки исполнилось 19 лет, а дочерям-близнецам Табите и Мэрион — по 12 лет. В настоящее время Сара и Мэттью играют вместе в бродвейской постановке Plaza Suite. Но они были вынуждены взять паузу после того, как актриса заразилась от своего мужа коронавирусом.