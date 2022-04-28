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1 час назад

Киркоров выступит на сцене в нарядах за десятки миллионов рублей

Lenta.ru

Российский певец Филипп Киркоров раскрыл стоимость нарядов, в которых он выступит на сцене в рамках своей концертной программы. На эту тему он высказался в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Киркоров выступит в нарядах за десятки миллионов рублей
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Поп-исполнитель рассказал, что на данный момент репетирует новое шоу «55. Gold the greatest hits», которое состоится в Кремлевском дворце в Москве 27, 28, 29 и 30 апреля. Артист уточнил, что во время концерта он планирует сменить более 20 образов люксовых брендов, цена которых составляет десятки миллионов рублей.

В частности, по словам Киркорова, он предстанет перед поклонниками в костюме марки Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро (21,8 миллиона рублей), после чего для исполнения другой песни переоденется в другую одежду того же бренда стоимостью 180 тысяч евро (14,4 миллиона рублей).

«До меня никто ничего подобного не делал (...) Уникальные вещи, созданные для меня дизайнерами в одном экземпляре, станут жить на сцене, так же как песни (...) Сегодня я могу себе позволить одеть каждую песню в свой цвет настроения, оттенок, модель, дизайнера», — признался певец в разговоре с журналистами.

В августе 2021 года Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели музыканта в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.

Звёзды,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,
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