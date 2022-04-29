Фитнес-советы от Джей Ло, которые стоит попробовать

О фигуре поп-звезды мечтает чуть ли не каждая женщина. В свои 50 с хвостиком Лопес выглядит просто невероятно. Конечно, дело в правильном подходе к питанию и фитнес-нагрузкам. Мы решили выяснить у тренера звезды, какие тренировки помогают артистке держать такую потрясающую форму.

Занятия не менее 45 минут

Лопес тратит на ежедневные тренировки не меньше 45 минут, причем делает это большую часть своей жизни. Личный тренер звезды подбирает комплекс упражнений на все группы мышц, при этом не забывает добавлять новые, чтобы организм артистки не привыкал к однообразию. Обязательными пунктами в фитнес-листе звезды являются отжимания, упражнения на мышцы ног и бокс.

Упражнения без тренажера

Конечно, для проработки отдельных зон без тренажера и груза не обойтись, при этом программа Джей Ло составлена так, чтобы артистка могла заниматься в любой точке мира, даже если тренажеров нет. Это сделано для того, чтобы звезда могла уехать в тур и не зависеть от наличия спортзала в отеле. Возьмите этот пункт себе на заметку — подбирайте упражнения, которые вы легко можете делать в отпуске, не выходя из номера.

Покупаем фитбол

Один из любимейших инструментов артистки в зале — фитбол. Тренер придумывает для Дженнифер упражнения с мячом, добавляя в них груз. Если вы новичок, не рекомендуем самостоятельно «знакомиться» со сложными упражнениями на фитболе — можно получить растяжение или вывих. Начните с самых простых элементов, а еще лучше попросите своего фитнес-тренера разбавить ваши тренировки с помощью мяча.

Используем подручные средства