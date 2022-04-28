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35 минут назад

Киркоров раскрыл стоимость нарядов

Мира Маркина

Певец Филипп Киркоров рассказал, сколько стоят наряды, в которых он выступит на своем концерте. Цены он назвал в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Киркоров раскрыл стоимость нарядов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас артист репетирует новое шоу «55. Gold the greatest hits», которое состоится в Москве 28, 29 и 30 апреля. Во время концерта он планирует сменить 20 образов от люксовых брендов. Их стоимость оценивается в десятки миллионов рублей.

Так, костюм марки Dolce & Gabbana стоит 280 тысяч евро (21,8 миллиона рублей). Цена еще одного наряда этого бренда для исполнения другой песни — 180 тысяч евро (14,4 миллиона рублей).

«До меня никто ничего подобного не делал (...) Уникальные вещи, созданные для меня дизайнерами в одном экземпляре, станут жить на сцене, так же как песни (...) Сегодня я могу себе позволить одеть каждую песню в свой цвет настроения, оттенок, модель, дизайнера», — заявил Киркоров.

Ранее Лещенко раскрыл правду об отношениях с Толкуновой.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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