Киркоров раскрыл стоимость нарядов

«До меня никто ничего подобного не делал (...) Уникальные вещи, созданные для меня дизайнерами в одном экземпляре, станут жить на сцене, так же как песни (...) Сегодня я могу себе позволить одеть каждую песню в свой цвет настроения, оттенок, модель, дизайнера», — заявил Киркоров.