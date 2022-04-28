Жена Тарасова рассказала об отношении к изменам

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, как отнеслась бы к измене партнера. Об этом она написала в своих социальных сетях.
По словам девушки, она не смогла бы простить измену, так как уже имела подобный опыт в прошлых отношениях.
«Вы знаете, простить измену я не смогла бы никому, исходя из прошлого опыта моих отношений. Простить-то я простила, но с человеком быть не смогла», — заявила Костенко.
Предательство, как считает жена футболиста, доставляет ей мучительную боль. Однако модель отметила, что все люди разных, и у каждого есть свои жизненные установки и болевые пределы.