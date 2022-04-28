Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
2 часа назад

Жена Тарасова рассказала об отношении к изменам

Мира Маркина

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, как отнеслась бы к измене партнера. Об этом она написала в своих социальных сетях.

Жена Тарасова рассказала об отношении к изменам
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам девушки, она не смогла бы простить измену, так как уже имела подобный опыт в прошлых отношениях.

«Вы знаете, простить измену я не смогла бы никому, исходя из прошлого опыта моих отношений. Простить-то я простила, но с человеком быть не смогла», — заявила Костенко.

Предательство, как считает жена футболиста, доставляет ей мучительную боль. Однако модель отметила, что все люди разных, и у каждого есть свои жизненные установки и болевые пределы.

Ранее Ивлеева назвала себя фанаткой Тарковского.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители