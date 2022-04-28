Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Рэпер Мот заявил, что больше не хочет ассоциироваться с хип-хопом

Вечерняя Москваиещё 1

Известный музыкант и рэпер Мот заявил, что больше не хочет, чтобы его ассоциировали с хип-хопом. Об этом исполнитель сообщил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перед объявлением номинантов премии RU.TV.

Мот заявил о нежелании ассоциироваться с хип-хопом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Я очень жду встречи со своими коллегами, давно не виделись. Я больше не хочу ассоциироваться с хип-хопом. И вообще считаю, что музыка делится на хорошую и плохую, в остальном это один источник»,

— сказал рэпер.

Кроме того, исполнитель сообщил о намерении в этом году выпустить танцевальную песню. «Пока не удается записать что-то веселое, к сожалению», — добавил Мот. Он также отметил, что главными ценностями в его жизни являются семья, честность и прозрачность в шоу-бизнесе.

А рэпер Птаха недавно рассказал о своих отношениях с дочерью Николь. Музыкант впервые стал отцом, когда ему исполнилось 18 лет, и, по его словам, многое в воспитании детей он начал понимать только сейчас. Его 22-летняя Николь приняла участие в проекте «Пацанки», где поделилась своими воспоминаниями из детства. Одно из них связано с тем, как отец бил ее головой о лифт, но у рэпера есть своя версия конфликта.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители