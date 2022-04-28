Жанна Эппле рассказала о рождении второго внука

Актриса Жанна Эппле рассказала kp.ru о пополнении в семье. По ее словам, она очень рада рождению второго внука.

Второго внука ей подарил младший сын Ефим и его жена. Эппле призналась, что старается помогать молодой невестке заботиться о малыше.

Кроме того, она продолжает навещать своего четырехлетнего внука Северина, которой родился в семье ее старшего сына Потапа. 57-летняя актриса подчеркнула, что не стесняется роли бабушки в жизни, хотя раньше избегала играть подобных героинь в кино.