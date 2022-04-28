Хейли Бибер раскрыла причину своего микроинсульта

Многие поклонники переживали и были шокированы о том, что 25-летняя Хейли Бибер слегла в больницу с микроинсультом. Конечно, аудиторию волновал вопрос, в чём причина такого серьёзного диагноза в столь раннем возрасте? Как оказалось, сама супермодель смогла докопаться до истины и поделилась своей историей с YouTube-зрителями. Она в подробностях вспомнила о том страшном дне и рассказала неутешительном заключении врачей. Незадолго до этого звезда сама назначила себе приём гормональных средств, но не учла один серьёзный нюанс.

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«Одна из причин заключалась в том, что я совсем недавно начала принимать противозачаточные таблетки, которые мне не следовало принимать, потому что я и так страдаю от мигреней. И я просто не поговорила об этом со своими врачами»,

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— поделилась Бибер.

На своем примере Хейли хотела предупредить всех подписчиц о том, к чему могут привести необдуманные действия. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, ведь инсульт — это лишь один из потенциальных побочных эффектов.

Согласно исследованию, проведенноиу специалистами по инсультам из Loyola Medicine — неврологом Саркисом Моралесом-Видалем и доктором Хосе Биллером, прием гормональных контрацептивов можно считать одним из факторов риска развития страшного заболевания, хотя вероятность его возникновения невелика. Однако у женщин с другими хроническими заболеваниями такой риск становится значительно выше. Определяющими факторами принято считать высокое кровяное давление, курение и мигрени, особенно мигрени с сенсорными нарушениями, например, резкие вспышки света и покалывание в руках или лице.

Напомним, что в прошлом месяце Бибер была срочно госпитализирована в больницу Палм-Спрингс. Позже она рассказала поклонникам, что попала туда с симптомами, похожими на инсульт, вызванными тромбом в мозге. Пытаясь объяснить ситуацию «своими словами», она также взяла во внимание и другие факторы, способствовавшие ее недавнему диагнозу, включая недавно перенесенный коронавирус и активную туристическую деятельность.

После выписки из учреждения Хейли посетила Калифорнийский университет для повторного лечения, где у нее диагностировали PFO (небольшое отверстие в сердце, которое обычно закрывается после рождения). Следующим шагом стало прохождение транскраниальной допплерографии для более точного и углублённого ультразвукового исследования, используемого для выявления инсультов, вызванных сгустками крови. Ей был поставлен PFO 5 степени, где это наивысшая степень из возможных, поскольку размер отверстия составлял от 12 до 13 миллиметров.

В тот момент Бибер была просто благодарна за то, что узнала об истинной причине своего инсульта. Обычно сгусток крови фильтруется сердцем и попадает в легкие, но из-за наличия PFO сгусток крови «вырвался» через сердце и попал в мозг.

По рекомендации врача Хейли прошла жизненно-важную процедуру. Через бедренную вену в паху ей вставили небольшой предмет, похожий на пуговицу, чтобы закрыть маленькое отверстие. Со временем ткани ее сердца снова вырастут вокруг закрывающего устройства.