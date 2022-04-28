Хейли Бибер раскрыла причину своего микроинсульта

Многие поклонники переживали и были шокированы о том, что 25-летняя Хейли Бибер слегла в больницу с микроинсультом. Конечно, аудиторию волновал вопрос, в чём причина такого серьёзного диагноза в столь раннем возрасте? Как оказалось, сама супермодель смогла докопаться до истины и поделилась своей историей с YouTube-зрителями. Она в подробностях вспомнила о том страшном дне и рассказала неутешительном заключении врачей. Незадолго до этого звезда сама назначила себе приём гормональных средств, но не учла один серьёзный нюанс.
«Одна из причин заключалась в том, что я совсем недавно начала принимать противозачаточные таблетки, которые мне не следовало принимать, потому что я и так страдаю от мигреней. И я просто не поговорила об этом со своими врачами»,
— поделилась Бибер.
На своем примере Хейли хотела предупредить всех подписчиц о том, к чему могут привести необдуманные действия. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, ведь инсульт — это лишь один из потенциальных побочных эффектов.
Согласно исследованию, проведенноиу специалистами по инсультам из Loyola Medicine — неврологом Саркисом Моралесом-Видалем и доктором Хосе Биллером, прием гормональных контрацептивов можно считать одним из факторов риска развития страшного заболевания, хотя вероятность его возникновения невелика. Однако у женщин с другими хроническими заболеваниями такой риск становится значительно выше. Определяющими факторами принято считать высокое кровяное давление, курение и мигрени, особенно мигрени с сенсорными нарушениями, например, резкие вспышки света и покалывание в руках или лице.
Напомним, что в прошлом месяце Бибер была срочно госпитализирована в больницу Палм-Спрингс. Позже она рассказала поклонникам, что попала туда с симптомами, похожими на инсульт, вызванными тромбом в мозге. Пытаясь объяснить ситуацию «своими словами», она также взяла во внимание и другие факторы, способствовавшие ее недавнему диагнозу, включая недавно перенесенный коронавирус и активную туристическую деятельность.
После выписки из учреждения Хейли посетила Калифорнийский университет для повторного лечения, где у нее диагностировали PFO (небольшое отверстие в сердце, которое обычно закрывается после рождения). Следующим шагом стало прохождение транскраниальной допплерографии для более точного и углублённого ультразвукового исследования, используемого для выявления инсультов, вызванных сгустками крови. Ей был поставлен PFO 5 степени, где это наивысшая степень из возможных, поскольку размер отверстия составлял от 12 до 13 миллиметров.
В тот момент Бибер была просто благодарна за то, что узнала об истинной причине своего инсульта. Обычно сгусток крови фильтруется сердцем и попадает в легкие, но из-за наличия PFO сгусток крови «вырвался» через сердце и попал в мозг.
По рекомендации врача Хейли прошла жизненно-важную процедуру. Через бедренную вену в паху ей вставили небольшой предмет, похожий на пуговицу, чтобы закрыть маленькое отверстие. Со временем ткани ее сердца снова вырастут вокруг закрывающего устройства.
Она поделилась, что сама процедура на удивление прошла очень гладко, и она полностью восстановилась. Сейчас супруга Джастина Бибера ежедневно принимает аспирин и препараты для разжижения крови и поделилась, что больше не страдает от каких-либо сопутствующих симптомов. В конце видео, которое она опубликовала в среду, супермодель также поблагодарила врачей, которые помогали ей с правильным лечением на протяжении всего процесса.