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48 минут назад

Стас Пьеха рассказал о состоянии бабушки

Диана Товсепова

Российский певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии своей бабушки Эдиты Пьехи, известной эстрадной певицы.

Стас Пьеха рассказал о состоянии бабушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я буквально на днях с ней разговаривал. У нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую», — заявил певец.

По мнению Пьехи, его бабушка для своего возраста чувствует себя «вполне нормально». Напомним, что Эдите Пьехе исполнится 85 лет.

Ранее мы писали о том, что говорят об отношениях Эдиты Пьехи с внуком.

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