В начале апреля Сюзанна выпустила четвертый альбом под названием «Сверхновая», а в мае планирует выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. В беседе с WMJ.ru певица поделилась новостями, рассказала о жизни в новых реалиях и дочери.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: В начале апреля состоялся релиз вашего четвертого альбома «Сверхновая». Расскажите, как долго вы работали над ним?

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Сюзанна: Грубо говоря, полгода. Вообще мы все время находимся в процессе создания музыкального материала — и не только для себя. У нас есть небольшой рекорд-лейбл «Улица Новаторов» и скоро мы представим вашему вниманию новые звучания наших артистов.

WMJ.ru: Альбом называется «Сверхновая». С чем связан выбор названия? Говорит ли оно о том, что вы кардинальным образом изменились с момента выпуска вашей предыдущей пластинки?

Сюзанна: Здесь есть отсылка к астрономии, рождение сверхновой — это всегда взрыв. Для меня это — пересмотр своего звучания, имиджа и самоощущения.

WMJ.ru: Какие треки на пластинке ваши самые любимые?

Сюзанна: Они все любимые, сложно выделять. Что касается людей, им больше по нраву «Как богам» и проникновенная баллада «Все или ничего».

WMJ.ru: В одном из недавних интервью вы признались, что не слишком расстроитесь, если социальные сети исчезнут. А как вы восприняли новости об уходе Spotify и приостановке работы Apple Music? Сказалось ли это на вас, как на артисте? На каких площадках слушаете музыку теперь?

Сюзанна: Apple Music полностью функционирует, Spotify жалко, надеюсь они еще вернутся на наш рынок и мы сделаем с ними все, что задумывали. Нам пришлось на время сменить выпускающую компанию, и делать это пришлось в кратчайшие сроки, так как альбом уже был отгружен, а наш дистрибьютор поставил все релизы на стоп. Новые условия мы воспринимаем как вызов для новых свершений.

WMJ.ru: Что помогает вам справляться со стрессом?

Сюзанна: Занятия спортом, баня, чтение книг. Воспитание ребенка, гвоздестояние — все это дает не упасть духом и постоянно держит в тонусе.

WMJ.ru: В мае вы готовитесь выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Каких сюрпризов ждать поклонникам?

Сюзанна: Презентация альбома «Сверхновая» 21 мая в клубе Морзе (Санкт-Петербург) и 28 мая в клубе Urban (Москва). Будет новый формат шоу, будут интересные гости, а также уже полюбившиеся публике треки из альбомов Megalith, Karaoke Provoké и нашумевший хит «Парим» который задал новую планку звучания в СНГ.

WMJ.ru: Планируется ли тур по другим городам России? Или, может, за рубежом?

Сюзанна: У нас в мае будет выступление на студенческой весне, летом фестивали, и осенью планируем тур под выпуск нового альбома.

WMJ.ru: Вашей дочери Евангелине-Софии скоро исполнится 2,5 года. Расскажите, что она любит? Унаследовала ли она музыкальный талант от своих родителей?

Сюзанна: Лина очень талантлива, музыкальна и не по годам развита, очень хорошо говорит и изучает буквы и цифры. Как любой ребенок она любит играть, быть в центре внимания, наряжаться и общаться с другими детьми. Она — эпицентр и причина для радости всей огромной семьи.

WMJ.ru: Вы часто удивляете поклонников сложносочиненными look’ами. Расскажите, чем вдохновляетесь при создании образов, есть ли у вас фавориты среди модных брендов и где в текущих обстоятельствах вы будете покупать одежду?

Сюзанна: В СНГ есть огромное количество классных дизайнеров, и мне кажется текущие условия смогут создать почву для роста текстильной индустрии. Я постоянно мониторю медиапространство на предмет новых талантов. Я люблю качественные красивые вещи с характером. Считаю своим долгом поддерживать креаторов отсюда.

WMJ.ru: Своим примером вы вдохновляете девушек не стесняться своего тела. Как вы пришли к этому?

Сюзанна: Тело — это наша оболочка. Важно принимать и любить себя, хотя порой это бывает сложно. Но именно в вашем теле происходят уникальные события. Тело — дом души, есть смысл заботиться о нем, воспитывать и тренировать.

WMJ.ru: Что для вас женственность?