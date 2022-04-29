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1 час назад

Киркоров рассказал, из-за кого в его репертуаре появилась песня «Единственная моя»

Мир24иещё 2

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как в его репертуаре появилась песня «Единственная моя», ставшая впоследствии хитом. Автором песни является Олег Газманов», сообщает «Вечерняя Москва».

Киркоров рассказал, из-за кого у него появилась песня «Единственная моя»
Фото: Антон Новодережкин/ТАССАнтон Новодережкин/ТАСС

Изначально Газманов сам исполнял свою музыкальную композицию. Киркоров впервые услышал ее на концерте в Сочи и обратился к коллеге с просьбой отдать песню ему.

Газманов был категорически против, но к уговорам присоединилась его жена Марина. Она в течение трех дней убеждала супруга пойти навстречу Киркорову, мотивируя это тем, что он «очень хорошо поет». Только благодаря ей Газманов согласился и даже помог коллеге записать трек.

«За песню надо сказать спасибо супруге Олега Марине. Если бы не она, он бы эту песню не отдал», – рассказал Киркоров.

«Единственная моя» в исполнении Киркорова приобрела большую популярность. Певец отметил, что многие слушатели до сих пор ассоциируют его в первую очередь с ней, а не с другими хитами.

Напомним, ранее появились слухи о романтических отношениях Киркорова и телеведущей Юлии Барановской. Пару видели вместе на дне рождения певицы Жасмин, а позднее сама Барановская объявила, что они планируют свадьбу.

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