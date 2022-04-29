Киркоров рассказал, из-за кого у него появилась песня «Единственная моя»

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как в его репертуаре появилась песня «Единственная моя», ставшая впоследствии хитом. Автором песни является Олег Газманов», сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Изначально Газманов сам исполнял свою музыкальную композицию. Киркоров впервые услышал ее на концерте в Сочи и обратился к коллеге с просьбой отдать песню ему.

Газманов был категорически против, но к уговорам присоединилась его жена Марина. Она в течение трех дней убеждала супруга пойти навстречу Киркорову, мотивируя это тем, что он «очень хорошо поет». Только благодаря ей Газманов согласился и даже помог коллеге записать трек.

«За песню надо сказать спасибо супруге Олега Марине. Если бы не она, он бы эту песню не отдал», – рассказал Киркоров.

«Единственная моя» в исполнении Киркорова приобрела большую популярность. Певец отметил, что многие слушатели до сих пор ассоциируют его в первую очередь с ней, а не с другими хитами.