Как сложилась жизнь Агурбаш после развода

Анжелика Агурбаш была женой бизнесмена Николая Агурбаша, которого в народе прозвали “колбасным королем”. Именно благодаря мужу она сумела сделать себе карьеру в шоу-бизнесе. Николай вкладывал большие деньги в творчество супруги.

Фото: New Magazine New Magazine

Анжелика никогда не была звездой первой величины. В свое время ее много критиковали, называя бесталанной. Была попытка даже отправить ее на “Евровидение”, но артистка не смогла пробиться в финал.

Развод пары был скандальным и громким. Николай оставил Анжелику практически ни с чем. После развода она рассказывала в интервью, как многие годы терпела унижения от мужа. Когда она решила его оставить, надеялась, что сможет зарабатывать на жизнь сама. Ведь она уже была известной исполнительницей, имела “сольники” в Кремле. Однако продержаться за звездном Олимпе не получилось.

Сегодня она, конечно, не бедствует, правда, живет на съемной квартире. Жалуется, что трехкомнатная квартира, где она живет с сыном, для нее маловата. Николай Агурбаш выплачивает на содержание ребенка, 16-летнего Анастаса, всего лишь по 15 тысяч в месяц. Анжелика пытается изменить эту ситуацию, постоянно судится с бывшим мужем. Но с него взятки гладки.