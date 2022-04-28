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1 час назад

Как сложилась жизнь Анжелики Агурбаш после развода?

New Magazine

Анжелика Агурбаш была женой бизнесмена Николая Агурбаша, которого в народе прозвали “колбасным королем”. Именно благодаря мужу она сумела сделать себе карьеру в шоу-бизнесе. Николай вкладывал большие деньги в творчество супруги.

Как сложилась жизнь Агурбаш после развода
Фото: New MagazineNew Magazine

Анжелика никогда не была звездой первой величины. В свое время ее много критиковали, называя бесталанной. Была попытка даже отправить ее на “Евровидение”, но артистка не смогла пробиться в финал.

Развод пары был скандальным и громким. Николай оставил Анжелику практически ни с чем. После развода она рассказывала в интервью, как многие годы терпела унижения от мужа. Когда она решила его оставить, надеялась, что сможет зарабатывать на жизнь сама. Ведь она уже была известной исполнительницей, имела “сольники” в Кремле. Однако продержаться за звездном Олимпе не получилось.

Сегодня она, конечно, не бедствует, правда, живет на съемной квартире. Жалуется, что трехкомнатная квартира, где она живет с сыном, для нее маловата. Николай Агурбаш выплачивает на содержание ребенка, 16-летнего Анастаса, всего лишь по 15 тысяч в месяц. Анжелика пытается изменить эту ситуацию, постоянно судится с бывшим мужем. Но с него взятки гладки.

Николай Агурбаш разорился, а все его имущество арестовано. Дети с отцом не общаются. Старший сын женился и с супругой переехал в Польшу, дочь трудится учительницей, а Анастас бросил школу и занимается программированием.

Звёзды,Анжелика Агурбаш,
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