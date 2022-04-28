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2 часа назад

«Я подаю на развод!»: Виктория Романец уличила мужа в измене

Диана Товсепова

Экс-участники скандального телепроекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев разводятся. Дело в том, что Виктория обнаружила у своего мужа переписку с девушкой.

«Я подаю на развод!»: Виктория Романец уличила мужа в измене
Фото: СоцсетиСоцсети

32-летняя Виктория отдыхала с Антоном в Сочи и давно замечала, что он прячет экран телефона и ходит с влюбленно-приподнятым настроением.

Ночью она случайно заглянула в его телефон и обнаружила длительную переписку с неким менеджером «Гринвея».

«В два часа ночи так случилось, что я облокотилась на диван и увидела то, что не должна была увидеть в телефоне у Антона. Соответственно, дальше последовал скандал, куча клятв, куча придуманных версий, что я где-то неправильно поняла, где-то что-то недосмотрела. Но по факту я видела то, что видела», — высказалась звезда интернета.

Ситуация подтолкнуло девушку к решению о разводе. Виктория экстренно прилетела в столицу, чтобы решительно закончить отношения с мужем.

Хоть супруг и объяснил ей, что просто благодарил девушку, Романец уверяет, что видела смайлики в форме сердца и никаких благодарностей. При этом ей кажется, что вся переписка была удалена. Теледива уверена, что спасти отношения после такого предательства уже невозможно.

Ранее мы писали о скандале между Ксенией Бородиной и ее экс-супругом Курбаном Омаровым.

Звёзды,Виктория Романец,Курбан Омаров,Антон Гусев,Ксения Бородина,
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