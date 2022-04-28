Составлен список самых сексуальных звезд старше 50 лет

Опрос был проведен среди пользователей сайта Our Time возрастной категории 50-60 лет. Респонденты отметили, что в настоящее время они чувствуют себя намного увереннее в сексуальной жизни, чем в 20 лет. «Приятно видеть, что для большинства из нас возраст — это просто цифра», — высказались они.