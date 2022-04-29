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49 минут назад

Дава подтвердил слухи о новом романе

Газета.Ru

29-летний блогер Дава (Давид Манукян) подтвердил слухи о новых отношениях. Об этом он рассказал в эфире шоу "НеДудь" на "Новом радио", передает "7Дней".

Дава подтвердил слухи о новом романе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказывать о своих отношениях, - объяснил Манукян.

Ранее среди поклонников распространялись слухи, что блогер встречается с певицей Мари Краймбрери. Ольга Бузова и Давид Манукян разорвали свои отношения еще в 2021 году. Расставание звезд происходило с громким скандалом: телеведущая заявляла, что бывший бойфренд оскорблял ее и даже бил.

Звёзды,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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