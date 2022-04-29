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25 минут назад

Депп в синяках и скандалы: охранник актера дал показания

Мира Маркина

Слушания по иску Джонни Деппа к бывшей жене Эмбер Херд продолжаются. В суде на стороне актера выступил его охранник Малкольм Коннолли. Он рассказал, что видел травмы на лице Деппа, вероятно, нанесенные Херд. В деталях слушания по делу о клевете освещает Daily Mail.

Депп в синяках и скандалы: охранник актера дал показания
Фото: Legion-mediaLegion-media

Малкольм припомнил, что в начале отношений с актрисой его начальник выглядел счастливым. Но уже во время медового месяца телохранитель начал замечать изменения в поведении пары. С его слов, мисс Херд стала более требовательной и дерзкой, а Депп — замкнутым и несчастным.

«Было чудесно видеть Джонни Деппа счастливым, но уже во время медового месяца в 2013-м я замечал царапины и синяки на его лице», — сообщил свидетель.

В качестве доказательства Малкольм Коннолли предоставил суду фотографию Джонни Деппа, сделанную в первый месяц после женитьбы актера. Свидетель попросил обратить внимание на припухлости около носа, а также под левым глазом Деппа.

Охранник заявил, что неоднократно слышал, как Эмбер Херд кричала на Деппа. Он также был свидетелем словесных перепалок пары. Однако Малкольм никогда не замечал следов побоев на лице или теле актрисы.

Ранее мы писали о том, вернется ли Джонни Депп к роли Капитана Джека Воробья.

Звёзды,Джонни Депп,
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