Почему внук Пугачевой разлюбил Нью-Йорк

Внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову 30 лет. Он родился в Лондоне, учился в США, а сейчас живет с семьей в Москве. В одном из недавних интервью актер и музыкант признался, что в отличие от Москвы, Нью-Йорк, в котором ему довелось пробыть три-четыре года, за последнее время стал хуже. Почему Пресняков разлюбил город, рассказываем в материале "Рамблера".
За время учебы в США внук Пугачевой обзавелся в стране друзьями:
"Нью-Йорк. Его я хорошо знаю: учился там, три-четыре года в основном жил в США, а сюда приезжал только на каникулы. В Нью-Йорке у меня очень много друзей разных национальностей, знаю там каждый угол: там большое комьюнити по паркуру и скейтбордингу, которое меня всегда ждет — ребята рады со мной побегать, потренироваться и покататься. Эта движуха большая", — рассказал Пресняков изданию Москвич Mag.
Однако современная Москва ему сейчас гораздо ближе. По словам Преснякова, ему нравится, какими стали уличные музыканты в столице, вкусная еда в ресторанах и "забегаловках", возможность добираться до нужных мест на электросамокатах. Его любимый район в городе — это Патрики, а место для перекуса — Центральный рынок.
"...я уже очень долго нахожусь в Москве: теперь здесь намного крепче узы в плане новых друзей, сплоченнее стала компания, жена, группа — все так классно изменилось с тех пор, как я вернулся после учебы", — признался Никита Пресняков.
В последний раз в Нью-Йорке музыкант был с супругой прошлым летом, и его удивило огромное количество мусора на улицах и сумасшедшие:
"...там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего (не буду говорить, какой расы, но все и так понимают, что после Black Lives Matter там процентов шестьдесят просто сошли с ума): он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт. Плюс везде так много мусора!.. Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах: их растаскал ветер, все валяется. Вот такой движ".
Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего. Он отучился в Нью-Йоркской киноакадемии, снимался в кино и телепередачах, а потом создал свою музыкальную группу MULTIVERSE. С 2017 года Пресняков женат на 25-летней Алене Красновой.