Почему внук Пугачевой разлюбил Нью-Йорк

"...там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего (не буду говорить, какой расы, но все и так понимают, что после Black Lives Matter там процентов шестьдесят просто сошли с ума): он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт. Плюс везде так много мусора!.. Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах: их растаскал ветер, все валяется. Вот такой движ".