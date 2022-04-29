Айза рассказала о флирте с Малафеевым

«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней... ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии «не могу забыть нашу страстную ночь в Африке». Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала, и извинился… Она устроила проверку», — рассказала девушка в YouTube-шоу «Надо обсудить».