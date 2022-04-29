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41 минуту назад

«Не могу забыть нашу страстную ночь в Африке»: Айза рассказала о флирте с Малафеевым

Мира Маркина

Айзу Долматову после участия в реалити-шоу «Звезды в Африке» (ТНТ) обвинили в непристойном поведении. Звезде приписывают роман с футболистом Вячеславом Матвеевым, который до недавнего времени был женат.

Айза рассказала о флирте с Малафеевым
Фото: Кадр из телешоуКадр из телешоу

Во время съемок шоу Айза заигрывала с некоторыми участниками-мужчинами и не отрицает это. После новостей о расставании Вячеслава Матвеева с женой звезду обвинили в разрушении их брака.

«Да, я флиртовала. Вячеслав разговаривал со мной о каких-то очень интимных вещах: рассказывал о личной жизни, о проблемах в браке. Мы шутили! Просто мне показалось, что он мой бро», – заявила Айза.

Бизнесвумен призналась, что ей понравился Малафеев. Однако серьезные чувства Айза к нему не испытывает.

«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней... ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии «не могу забыть нашу страстную ночь в Африке». Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала, и извинился… Она устроила проверку», — рассказала девушка в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Айза поделилась, что жалеет о своей чрезмерной раскрепощенности и винит в ситуации неумение обращаться с алкоголем.

Ранее мы писали о том, почему Айза прервала беременность.

Звёзды,Вячеслав Матвеев,Айза Долматова,
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