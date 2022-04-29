Александр Энберт: «Люблю жену с каждым днем все сильнее, но до сих пор ревную»

Фигурист и звезда «Ледникового периода» Александр Энберт с супругой Алесей недавно стали родителями. В эксклюзивном интервью Passion.ru пара рассказала, как проходили роды, как семья входит в новый ритм жизни, как ухаживают за малышкой. Также супруги поделились своей историей любви и другими яркими моментами совместной жизни.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Passion.ru: Александр, Алеся, совсем недавно вы стали родителями. Поздравляем вас с таким прекрасным событием в жизни. Какими были ваши первые дни после рождения малышки?

Видео дня

Алеся Энберт:Время после родов, конечно, было напряженным, потому что пока еще ты не понимаешь, что делать. Я иногда боялась брать дочь на руки. На первых порах не всегда получалось покормить с первой попытки.

Сейчас уже немного вошла в ритм и стало получше. Но первое, что испытываешь, это какой-то особый трепетный восторг и умиление, когда ты можешь час смотреть на ребенка и просто не верить глазам, что это все ты сделала. Ты родила человека, такого прекрасного и очаровательного!

Александр Энберт:Да, можно сказать, что первые дни идут до сих пор, потому что мы по-прежнему не можем наглядеться и остановиться радоваться тому, что у нас появилась малышка, и нас теперь трое.

Вообще, первые дни для меня были спокойны, так как я знал, что Леся находится под присмотром в хорошем роддоме «Аист и капуста»: там и няни, и медсестры всегда готовы помочь и перепеленать, и помыть ребенка. Сейчас уже, конечно, все сами.

Алеся Энберт:Кстати в роддоме обычно предлагают забрать малышку в детскую, но я как «я же мать» отказывалась и оставляла ее себе. Несмотря на то, что я не спала по несколько часов подряд, не отдавала нашу зайку.

Passion.ru: Сейчас многие отцы присутствуют на родах жены. Вы обсуждали эти моменты?

Александр Энберт:Да, мы обсуждали, и у нас даже был такой план, что я буду рядом, когда будет нужно. На самих родах, если Леся сама захочет и поймет, что ей нужна моя поддержка, то я буду рядом. Если же предпочтет рожать самостоятельно с врачами, то я уйду. Собственно говоря, так и получилось: все схватки мы проживали вместе, в предродовой и родовой я также был рядом.

Пока схватки были терпимые, то и мы были еще веселые, даже записывали какие-то TikTok-ролики. Мы смотрели фильм «Маска», там мне помог Джим Керри!

Алеся Энберт:Когда меня уже забрали на кесарево, то есть, когда малышку достали, она была со мной, а потом уже я позвала Сашу, потому что я же не могла ее держать на руках, но хотела, чтобы он тоже с ней побыл. Как раз пока меня зашивали, он был с Кристабель.

Александр Энберт:Я рад, что я был рядом с женой в этот момент. Немножко ее настроил и у меня получилось хотя бы слегка облегчить или отвлечь ее.

Но когда люди делают свою работу, я имею в виду врачей, наверное, им не всегда хочется, чтобы кто-то еще стоял и мешался под руками. Когда я услышал первый крик своего ребенка, то выдохнул и подумал, что, наверное, скоро и меня позовут.

Passion.ru: Алеся, как вы перенесли беременность? Легко ли она вам далась? Какие моменты были самыми приятно-запоминающимися, а какие наоборот?

Алеся Энберт:Вся беременность была приятной и запоминающейся. У меня не было токсикоза и каких-то негативных признаков. Только на последних неделях больше уставала и в целом стало немного тяжеловато.

Первый триместр проходил просто прекрасно: мы были на море в Сочи, я каждый день ходила плавать, поэтому у нас немного морская девочка.

Александр Энберт:И морская, и космонавт — все в ней сошлось. Первый триместр у нее на море, родилась в День космонавтики!

Алеся Энберт:Единственное, что было неприятно — это коронавирус и 10 дней, проведенные в больнице.

Я собрала все свои силы, чтобы выздороветь и поскорее вернуться домой, чтобы восстанавливаться и уже больше не болеть. В остальном, все было приятно. Еще мы ездили смотреть на Северное сияние — это тоже был очень классный момент.

Александр Энберт:Да, мы путешествовали вплоть до 36 недели беременности Леси. В принципе, беременность не особо изменила наш привычный ритм жизни, и дома мы не сидели. Алеся, действительно, как-то все очень легко перенесла, и я даже ночью ни разу за маринованными арбузами не ездил!

Passion.ru: Алеся, как для любой модели вам важно сохранить идеальное тело форму. Сильно вы переживали, что с рождением ребенка фигура может измениться? Как планируете приводить себя в форму?

Алеся Энберт:Модельный бизнес уже немного в прошлом. Вообще для женщины в принципе важно хорошо выглядеть и сохранять фигуру. Могу сказать, что в первые дни после родов я была настолько активная, что иногда приходилось напоминать самой себе о необходимости поесть.

Я уже вижу, как уходит и вес, и отеки. Думаю, что, когда мне разрешат какие-то физические упражнения, я обязательно буду их делать, но пока, если активно двигаться, хорошо питаться, не злоупотреблять вредной едой и придерживаться диеты, то не придется потом как-то себя мучить.

Passion.ru: Многие современные мамы отказываются кормить ребенка грудью, чтобы не испортить фигуру. Как у вас с этим?

Алеся Энберт:Я не слышала о таком, чтобы грудное вскармливание портило фигуру. Может быть, если бы я об этом читала или что-то такое, то я бы подумала. Мне кажется, что это такой момент единения малыша и мамы. У меня нет с этим проблем.

Passion.ru: Александр, ощутили ли вы на себе капризы беременной жены? Была ли она подвержена действию гормонов и перепадам настроения?

Александр Энберт:Всегда почему-то мне это представлялось хуже, чем было у нас. Все было спокойно, каких-то таких капризов я особо не заметил или просто относился к этому очень лояльно. Как-то мы вместе через это прошли. Такого, чтобы ночью Леся резко проснулась и сказала мне куда-то ехать за чем-то невообразимым — такого не было.

Алеся Энберт:Я просто сказала как-то Саше, что мы едем смотреть на Северное сияние. И, вот, мы собрались и поехали смотреть на Северное сияние! (смеется)

Александр Энберт:Да, если это считать капризом, то да. Но Леся и до этого по-настоящему любила путешествовать.

Северное сияниеЛичный архив На БайкалеЛичный архив

Passion.ru: Алеся, будете ли вы пользоваться услугами няни? Или у вас есть кому помочь?

Алеся Энберт:У меня есть любимый муж, который мне очень помогает. Пока что я не вижу смысла искать няню. Бабушки есть, но они живут далеко, поэтому скорее всего мы будем к ним просто приезжать в гости.

Я хочу справляться сама с этим, потому что в дальнейшем хочу еще детей.

Если каждый раз переносить все это на бабушек и дедушек, то однажды, оставшись со своими детьми один на один, может образоваться много проблем. Поэтому пока что мы справляемся своими силами, и никто нам пока не нужен.

Passion.ru: Александр, незадолго до локдауна из-за коронавируса вы завершили карьеру. Но потом у вас начался новый период в жизни. Вы участвовали в «Ледниковом периоде», женились. Не было ли сожалений, что жизнь сделала такой крутой вираж в спортивном плане?

Александр Энберт:Нет, сожалений не было ни секунды, потому что в спорте я сделал все, что мог. Все результаты, которых я достиг, меня радуют. Жизнь продолжается. Много всего интересного вокруг происходит. Так что я рад тому, как складываются обстоятельства, и все идет своим чередом. Семейная жизнь абсолютно прекрасна. Конечно, в спорте тяжело было уделять столько времени любимой, потому что практически по полгода я проводил на сборах, соревнованиях и в поездках. Сейчас я больше времени провожу с женой, а теперь еще и с ребенком. Всему свое время, и это прекрасно.

Passion.ru: Александр, Алеся, вы вместе уже много лет, но мужем и женой стали относительно недавно. Почему тянули со свадьбой? Алеся, вы хотели стать законной женой? Намекали любимому, что уже пора? Или это было обоюдным решением — не торопиться?

Александр Энберт:Я был погружен в спорт и мои мысли были заняты им в большей степени. Небольшие отпуска, которые случаются за сезон, ты стараешься потратить на отдых в компании близких — в такие моменты мы проводили время с Лесей.

Организация же свадьбы отнимает время, которое мне, на тот момент не хотелось затрачивать. Мне хотелось просто отдыхать, путешествовать вместе.

Как только я понял, что закончил со спортом, то мы сразу же расписались. Мне нравится, когда жизнь идет по такому, мне понятному, запланированному пути.

Огромное спасибо Лесе за то, что она к этому с уважением относилась. Она знала, что мы вместе, что я ее люблю. Она поддерживала меня во всем, была рядом.

Алеся Энберт:Я еще добавлю, что, когда тебе хорошо, время летит незаметно. Эти 10 лет я и не заметила. Не было какой-то рутины. Мы постоянно путешествовали несмотря на то, что Саша часто уезжал. Иногда, возможно, я ему и намекала о предложении, но мы это обсуждали.

Александр Энберт:Да, мы это обсуждали, но сходились на том, что у меня сейчас 10 дней отпуска, а потом я уеду на сборы на три месяца, то есть либо Лесе самой заниматься организацией свадьбы и быстро расписываться в период отпуска, либо спокойно съездить и отдохнуть на эти дни. Всегда мы сходились на том, что стоит дождаться того момента, когда будет побольше времени. Откладывали, но как только появилось время, все и случилось.

Алеся Энберт: Как будто и не зря откладывали. Во-первых, появились новые возможности. Свадьба в отеле «Националь» — это было очень красиво. Это была моя мечта. Всему свое время, и иногда спешить не нужно.

Passion.ru: Вы познакомились, когда были совсем еще юными. На что вам пришлось пойти, чтобы быть вместе?

Алеся Энберт:В 20 лет ты считаешь себя уже таким взрослым. Я тогда переехала в Санкт-Петербург к Саше. Родители не очень приветствовали мое решение, потому что считали, что я еще маленькая.

И это было время моей первой работы. Первые сложности, потому что ехала я с большим душевным порывом, а когда ты остаешься одна и понимаешь, что в этом городе у тебя нет друзей и, вообще, ты мало знаешь сам город.

Питер на самом деле был как со страниц Достоевского: темным, дождливым. Это было тяжело, но потом ты обживаешься, у тебя появляются друзья. Саша был рядом, поэтому все прошло достаточно гладко. Я привыкла, но, в любом случае, постоянно ездила в Москву, так как там у меня была учеба. Родители же через какое-то время простили мне мой поступок, и все сложилось хорошо.

Александр Энберт:У меня это все спокойнее прошло. Я оставался в своем городе и продолжал заниматься спортом. Тут скорее речь не о том, чем мы пожертвовали, а о том, что мы приобрели. На протяжении всей моей спортивной карьеры Леся меня сильно поддерживала и многого не случилось бы, если бы не она.

Все мои медали — это, в первую очередь, заслуга моих родителей, бабушек и дедушек, которые водили меня на тренировку и ранним утром, и поздним вечером, помогали и поддерживали меня во всем и всегда, не давали опустить руки.

Анна Плетнева — откровенно о детях: «Переходный возраст старшей дочери был моим кошмаром!»

Также в этом огромная заслуга Леси, которая была рядом с момента моего выхода во взрослый спорт в 21 год. Даже когда что-то не получалось или шло не так, как я хотел и, казалось, что это конец, она была со мной и поддерживала.

Passion.ru: Алеся, вы помните, как Александр делал вам предложение?

Алеся Энберт:Конечно. Это было в день моего рождения. Я помню, что Саша приехал на идеально чистой машине. Как говорят, принц на белом коне, вот Саша был принцем на белом BMW. Он был такой красивый, но немножко нервничал. Подарил мне букет роз, и мы поехали в ресторан. С одной стороны, это было немного предсказуемо, а, с другой — волнительно. И я, конечно, расплакалась, потому что я сентиментальная натура. Это было очень романтично и красиво: в ресторане с панорамным видом.

Александр Энберт: Да, так и было. Помнишь! (смеются)

Passion.ru: Вы ревнуете друг друга после стольких лет отношений? Или страсти уже улеглись?

Алеся Энберт:Я считаю, хорошо, когда есть немного ревности. Это как «специя», которая только сближает нас. К примеру, Саша мне говорит сегодня, что мне нужно сходить на массаж. Но к женщине.

Также и я ему могу сказать, что я не хочу, чтобы он целовался с партнершей в каком-то номере шоу. Не хочу — и все. Это не какие-то злые чувства — это просто свои правила, которые вы сами выстроили и сами соблюдаете.

Александр Энберт:Я вообще не очень ревнивый и даже как-то не замечаю проявлений у себя этого чувства, но Леся сейчас все же напомнила, что, видимо я все же немного ревную. (смеются)

Мне кажется, это не зависит от количества лет, проведенных вместе. Я люблю Лесю с каждым днем все сильнее, и хочу, чтобы так продолжалось еще долго-долго.

Passion.ru: Помогло ли шоу «Ледниковый период» вам раскрыться с новой стороны?

Александр Энберт:Да, 100% помогло. Это абсолютно новый опыт: в нем по-прежнему есть спорт, но уклон все же больше идет на искусство. В нем нет каких-то жестких ограничений, которые есть в спорте. Ты можешь использовать все, что хочешь: реквизит, любую музыку и каждую неделю что-то создавать, а не катать две программы один год. Ты в себе открываешь какие-то новые креативные каналы и способности.

И, конечно же, это общение с интересными людьми. У Ильи Авербуха прекрасная команда, которая помогает как в создании, так и в раскрытии образов. Это все двигает тебя вперед и открывает что-то новое.

Александр Энберт и Ольга КузьминаDmitry Golubovich/ Global Look press Александр Энберт и Агата МуцениецеKomsomolskaya Pravda/ Global Loook press

Passion.ru: Александр, кстати, вы поддерживаете связь с бывшими партнершами и с партнершами по шоу «Ледниковый период»?

Александр Энберт:Да. С кем-то из спорта поддерживаю, с некоторыми мы уже очень сильно разошлись. Если мы увидимся, мы, конечно, поболтаем и поделимся новостями.

С партнершами по шоу «Ледниковый период» поддерживаю, потому что это было совсем недавно. Мы можем что-то обсуждать, реагировать на посты друг друга в социальных сетях. Это интересные знакомства, интересные люди, с которыми занимательно общаться и ходить вместе на мероприятия. Летом в Сочи у нас проходила «Анна Каренина», и я звал Ольгу (Ольга Кузьмина — прим. ред.), но, к сожалению, не сошлись по графикам.

С Агатой (Агата Муцениеце, — прим. ред.) мы совсем недавно виделись. Сейчас она, насколько мне известно, находится на съемках. Когда она вернется, то с удовольствием буду посещать спектакли с ее участием.

Это интересные многогранные люди, которые время от времени появляются у тебя в жизни.

Passion.ru: Александр, какой вы муж и отец? Помогаете жене дома по хозяйству, например?

Александр Энберт:Это Леся расскажет. Я не знаю, мне кажется, что я самый лучший муж и отец. Я стараюсь заботиться и о Лесе, и о Кристабель, и помогать всем, что в моих силах, но мне сложно самому себя оценить.

Алеся Энберт:Я чуть пораньше вошла в этот ритм. Все же я провела с ней первые несколько дней в роддоме. Саша с каждым днем узнает все больше тонкостей: каким кремом лучше воспользоваться, уже может сам запросто поменять подгузник, помыть малышку. Вечерние ванны — Сашина юрисдикция.

Пока что, не знаю, справится ли Саша сам с закупкой продуктов. Справишься?

Александр Энберт:Справлюсь, но они будут далеко не такие вкусные как твои. (смеются)

Алеся Энберт:Да, тонкости рецептов и кухни — это больше моя зона ответственности. Сейчас у меня еще такая идеология, что не обязательно ехать за продуктами в магазин — можно заказать их в интернете. В принципе, я так и делаю. Пока что с уборкой я тоже справляюсь сама — купила себе всякие гаджеты: у нас есть робот-пылесос, умная швабра, поэтому здесь никаких сложностей.

Passion.ru: Есть ли у вас глобальные планы на ближайшие несколько лет?

Алеся Энберт:Самый глобальный план на ближайшие несколько лет — это, возможно, еще дети.

Александр Энберт:Да, воспитать Кристабель и, возможно, еще детишек.

Алеся Энберт:Мне кажется, это классно, когда дети — погодки. Они могут занимать друг друга, они вместе растут. И у родителей еще свежа память о том, что нужно делать.

Александр Энберт:В глобальном плане еще будет идти спектакль «Анна Каренина». Мы всего одно лето показывали его в Сочи. Думаю, что и этим летом мы сможем его увидеть. Шоу «Ледниковый период» также планируется продолжать. Поэтому все глобальные планы пока что связаны с фигурным катанием, пока будем оставаться в таком ритме.

Passion.ru: Многие успешные спортсмены после завершения карьеры начинают тренировать детей. Есть ли у вас такие планы?

Александр Энберт: Прямо сейчас в планы тренировать детей не входит, потому что ледовые спектакли отнимают много времени. Ответственность довольно большая, потому что у спортсмена одна карьера, и ты должен максимально правильно направить его. Поэтому в ближайшее время точно нет, а в будущем — посмотрим. Я хотел бы поделиться своими знаниями, так что время покажет.