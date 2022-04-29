Дима Билан и МакSим возродили старый хит

Дима Билан привел в восторг миллионную армию поклонников одной лишь публикацией в социальных сетях. Артист похвастался совместным треком с певицей МакSим, подарив старой композиции новое звучание и свой голос.

Фото: Eva.ru Eva.ru

После продолжительной комы и неутешительных прогнозов врачей певица МакSим вновь готова вернуться на сцену. О грядущем концерте знаменитость уже оповестила поклонников, чему те оказались несказанно рады. А пока подготовка к мероприятию идет полным ходом МакSим продолжает делать фанатам приятные сюрпризы.

Так, артистка записала неожиданный дуэт с Димой Биланом на один из своих главных хитов «Знаешь ли ты». Выход трека анонсировал сам Дима.

«Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом — возродилась вновь!», — написал в телеграм-канале музыкант.

Поклонники артистов с восторгом встретили звездную коллаборацию и поинтересовались запланирован ли выпуск клипа на зазвучавшую по-новому композицию. Но ответа на этот вопрос не дала пока ни МакSим, ни Билан.