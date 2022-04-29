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36 минут назад

Дима Билан и МакSим порадовали фанатов неожиданной коллаборацией

Eva.ruиещё 1

Дима Билан привел в восторг миллионную армию поклонников одной лишь публикацией в социальных сетях. Артист похвастался совместным треком с певицей МакSим, подарив старой композиции новое звучание и свой голос.

Дима Билан и МакSим возродили старый хит
Фото: Eva.ruEva.ru

После продолжительной комы и неутешительных прогнозов врачей певица МакSим вновь готова вернуться на сцену. О грядущем концерте знаменитость уже оповестила поклонников, чему те оказались несказанно рады. А пока подготовка к мероприятию идет полным ходом МакSим продолжает делать фанатам приятные сюрпризы.

Так, артистка записала неожиданный дуэт с Димой Биланом на один из своих главных хитов «Знаешь ли ты». Выход трека анонсировал сам Дима.

«Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом — возродилась вновь!», — написал в телеграм-канале музыкант.

Поклонники артистов с восторгом встретили звездную коллаборацию и поинтересовались запланирован ли выпуск клипа на зазвучавшую по-новому композицию. Но ответа на этот вопрос не дала пока ни МакSим, ни Билан.

Напомним, что ранее МакSим уже удивила поклонников дуэтом с Егором Кридом на другой свой старых хит «Отпускаю». Теперь интернет-пользователи гадают — ждать ли еще сюрпризов и если да, то с кем из коллег певица может спеть.

Звёзды,Крид,Дима Билан,
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