Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Киркоров вспомнил, как Ванга напророчила ему свадьбу с Пугачевой

Мария Иглина

Певец Филипп Киркоров рассказал, как ясновидящая Ванга предсказала ему свадьбу в 27-летнем возрасте с женщиной, чье имя начинается на букву "А". Подробностями он поделился в интервью для документального фильма "Без мантии. Все тайны поп-короля".

Киркоров вспомнил, какое пророчество Ванги о нем сбылось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист вспомнил, когда он серьезно заболел, мама решила отвезти его к Ванге. Помимо просьбы о выздоровлении она спросила у болгарской ясновидящей, когда ее сын женится, и вот, что ответила Ванга:

"Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени "А".

И когда Киркоров вернулся домой, там он действительно увидел женщину, которая в последствии станет ему женой — по телевизору было показано выступление Аллы Пугачевой.

"Я увидел и подумал: "Боже, какая красивая певица. Как она классно смеется!"

— признался артист.

Ранее Анна Семенович сообщила о замужестве.

Звёзды,Алла Пугачева,Анна Семенович,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители