Киркоров вспомнил, какое пророчество Ванги о нем сбылось

Певец Филипп Киркоров рассказал, как ясновидящая Ванга предсказала ему свадьбу в 27-летнем возрасте с женщиной, чье имя начинается на букву "А". Подробностями он поделился в интервью для документального фильма "Без мантии. Все тайны поп-короля".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артист вспомнил, когда он серьезно заболел, мама решила отвезти его к Ванге. Помимо просьбы о выздоровлении она спросила у болгарской ясновидящей, когда ее сын женится, и вот, что ответила Ванга:

"Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени "А".

И когда Киркоров вернулся домой, там он действительно увидел женщину, которая в последствии станет ему женой — по телевизору было показано выступление Аллы Пугачевой.

"Я увидел и подумал: "Боже, какая красивая певица. Как она классно смеется!"

— признался артист.