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1 час назад

Папарацци сняли Миллу Йовович без макияжа

Lenta.ru

Американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович появилась на публике без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание DailyMail.

Папарацци сняли Миллу Йовович без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци сняли 46-летнюю знаменитость на прогулке в Нью-Йорке с 14-летней дочерью Эвер Габо Андерсон. Звезду запечатлели в растянутой майке розового цвета, рубашке с принтом из геометрических фигур и цветов, а также в облегающих джинсах. При этом на фото видно, что Йовович вышла на улицу без макияжа, а зачесанные назад волосы она зафиксировала заколками.

Поклонники выразили беспокойство по поводу внешнего вида Йовович в комментариях под материалом. «Выглядит ужасно», «Я очень разочарован», «Что случилось с Миллой?», «Морщины и красные щеки. Милла уже не та», — высказывались они.

Раннее в апреле американская певица Леди Гага показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. На размещенных кадрах исполнительница позировала, расположившись на кровати в коротких шортах и топе на тонких бретельках.

Звёзды,Милла Йовович,Стефани Джерманотта,
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