Папарацци сняли Миллу Йовович без макияжа

Папарацци сняли 46-летнюю знаменитость на прогулке в Нью-Йорке с 14-летней дочерью Эвер Габо Андерсон. Звезду запечатлели в растянутой майке розового цвета, рубашке с принтом из геометрических фигур и цветов, а также в облегающих джинсах. При этом на фото видно, что Йовович вышла на улицу без макияжа, а зачесанные назад волосы она зафиксировала заколками.