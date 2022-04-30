Как сейчас выглядит Вера Алентова

В Сети появились свежие снимки, на которых запечатлена вдова Владимира Меньшова. Судя по всему, Алентова до сих пор не пришла в себя после кончины супруга.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В июле прошлого года не стало народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Тяжелее всего случившееся перенесла перенесла его супруга Вера Алентова. Будущие знаменитости поженились еще во время учёбы на втором курсе Школы-студии МХАТ, их брак продлился почти шесть десятилетий. После произошедшего Вера Валентиновна стала вести затворнический образ жизни, практически не появляясь на публике. Накануне редкой фотографией со звездой фильма «Москва слезам не верит» поделилась 49-летняя актриса Дарья Повереннова. Она сообщила, что они с Алентовой отправляются в гастрольный тур по постсоветским республикам.

«Дорогие друзья-зрители из Казахстана и Киргизии. Летим к вам на гастроли со спектаклем „Роковое наследство“. 30 апреля — Шымкент; 1 мая — Алматы; 2 мая — Бишкек. Приходите!»

— написала Повереннова.

Экспресс газета

На снимке Алентова, которую недавно сняли с молодым мужчиной, предстает в эффектном фиолетовом платье. Образ дополняют массивные бусы из жемчуга. Покрытая приличным слоем косметики Вера Валентиновна печально смотрит в камеру. При этом выглядит она явно моложе своих лет.