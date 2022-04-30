Савичева поделилась секретами своей молодости

Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, артистка поделилась с ведущими утреннего шоу на «Русском радио». Причин этому несколько, считает Савичева, родившаяся в Кургане.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Во-первых, это гены. Моя мама молодо выглядит, ей сейчас 56 лет, но глядя на нее, этого не скажешь»,

— признается певица.

Также она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком. При этом 35-летняя Савичева не прибегает к серьезным косметологическим процедурам, предпочитая лишь регулярный уход за кожей лица.