Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Савичева поделилась секретами своей молодости

Ura.Ru

Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, артистка поделилась с ведущими утреннего шоу на «Русском радио». Причин этому несколько, считает Савичева, родившаяся в Кургане.

Савичева поделилась секретами своей молодости
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Во-первых, это гены. Моя мама молодо выглядит, ей сейчас 56 лет, но глядя на нее, этого не скажешь»,

— признается певица.

Также она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком. При этом 35-летняя Савичева не прибегает к серьезным косметологическим процедурам, предпочитая лишь регулярный уход за кожей лица.

Еще актриса является приверженцем правильного питания, хотя может позволить себе отступить от правил. «Торты на ночь я не ем, но раз в неделю можно», — пошутила на эту тему Савичева в эфире передачи.

Звёзды,Юлия Савичева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители