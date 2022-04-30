Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

Названа самая сексуальная звезда за 50

Мария Кимакович

Посетители британского сайта знакомств определили самую привлекательную возрастную знаменитость.

Специалисты портала провели опрос среди его посетителей. Участников спрашивали, с кем из звезд в возрасте старше 50 лет они хотели бы пойти на свидание.

Безоговорочным лидером рейтинга стала австралийская певица Кайли Миноуг, которой в мае исполняется 54 года. Второе место среди самых сексуальных знаменитостей в возрасте старше 50 лет заняла Элизабет Херли (актриса летом отметит свой 57 день рождения). На почетной третьей ступени пьедестала расположилась Дженнифер Энистон (53 года).

Десятка самых сексуальных звезд в возрасте старше 50 лет по мнению посетителей сайта знакомств выглядит так:

Ранее Анна Семенович сообщила о замужестве.

Звёзды,Видео,Элизабет Херли,Хелен Миррен,Джулия Робертс,Джордж Клуни,Николь Кидман,Брэд Питт,Хью Джекман,Анна Семенович,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители