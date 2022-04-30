Названа самая сексуальная звезда за 50

Посетители британского сайта знакомств определили самую привлекательную возрастную знаменитость.

Специалисты портала провели опрос среди его посетителей. Участников спрашивали, с кем из звезд в возрасте старше 50 лет они хотели бы пойти на свидание.

Безоговорочным лидером рейтинга стала австралийская певица Кайли Миноуг, которой в мае исполняется 54 года. Второе место среди самых сексуальных знаменитостей в возрасте старше 50 лет заняла Элизабет Херли (актриса летом отметит свой 57 день рождения). На почетной третьей ступени пьедестала расположилась Дженнифер Энистон (53 года).