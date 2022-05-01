Анна Седокова поделилась тремя простыми правилами успеха

Певица Анна Седокова несколько часов назад решила напомнить своим поклонникам о том, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а за успехом стоит кропотливая работа и вера в себя.

Анна Седокова позиционирует себя не только как певица, но и как предприниматель — она создала компанию по пошиву и выпуску одежды. Предприятие пережило непростые времена в пандемию благодаря слаженной работе команды, теперь Анне также приходится искать новые пути решения насущных вопросов в условиях мирового кризиса.

Конечно, Седоковой часто задают вопрос, в чем же секрет ее успеха? Анна решила рассказать, на чем основаны ее достижения, она уверена, что ее рекомендации помогут тем, кто уверен — чем больше трудиться, тем ближе успех. Однако трудиться надо по правилам!

1. Фокус на цели. Вижу цель — не вижу препятствий. Точно понять, чего ты хочешь, и не отрывать глаз от точки. Не позволять окружающим обстоятельствам сбить твой запал. Как лошадь на соревнованиях. Все время задавайте себе вопрос: а как эта ситуация поможет мне прийти к цели? Сколько шагов я сделала сегодня к ней? Не отвлекает ли все это меня от главного?

2. Позволить себе иметь или Я этого достойна. Знаю, ты слышала это на марафонах, но это придумано не на них. Низкая самооценка всегда делает ошибки за тебя.

3. И, да. Труд. Вот и он, миленький. Только не хаотичный бег по кругу, а точно рассчитанные шаги. Работа в соответствии с простроенным планом, система отчетности себе же.