Дава рассказал о новом романе

В эфире «Нового радио» Давид Манукян , бывший возлюбленный Ольги Бузовой, рассказал о том, что его сердце больше не свободно.

Дава признался, что у него начались новые отношения, правда, наотрез отказался называть имя своей возлюбленной.

Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. … Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях.

Поклонники не оставили без внимания признание Давы и начали высказывать свои предположения относительно того, кто же стал избранницей блогера. По мнению многих, ею могла стать певица Мария Краймбрери, которую Дава не раз называл безумно красивой девушкой и оказывал ей знаки внимания.