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2 часа назад

Дава рассказал о новом романе

Мира Маркина

В эфире «Нового радио» Давид Манукян, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, рассказал о том, что его сердце больше не свободно.

Дава рассказал о новом романе
Фото: vk.com/dava54vk.com/dava54

Дава признался, что у него начались новые отношения, правда, наотрез отказался называть имя своей возлюбленной.

Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. … Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях.

— сказал артист.

Поклонники не оставили без внимания признание Давы и начали высказывать свои предположения относительно того, кто же стал избранницей блогера. По мнению многих, ею могла стать певица Мария Краймбрери, которую Дава не раз называл безумно красивой девушкой и оказывал ей знаки внимания.

Ранее Полина Гагарина прокомментировала слухи о новом романе.

Звёзды,Давид Манукян,Полина Гагарина,
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