Филипп Киркоров празднует юбилей

Сегодня поп-король Филипп Киркоров отмечает юбилей – ему исполнилось 55 лет. В честь своего дня рождения певец устраивает роскошный концерт в Кремлевском дворце и у себя в подмосковном особняке. Также он дал большое интервью «СтарХит», в котором рассказал о себе без лишней скромности.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Может, это прозвучит нескромно, но мне иногда даже хочется помочь некоторым доползти, докарабкаться до меня. Чтобы возникло ощущение хоть какой-то конкуренции, которой сейчас нет. Стою один на Олимпе. Как себя поддержать, чтобы оставаться интересным? Публика ведь тоже видит твое абсолютное превосходство во всем и в какой-то момент может отложить на полочку: мол, ладно, он и так всегда будет»,

Видео дня

– рассказал Киркоров.

По его словам, иногда он специально рассказывает в СМИ о своих кризисах, чтобы стимулировать коллег и конкурентов. При этом возраста Филипп не ощущает, стареть и «бронзоветь» он не хочет.

В беседе со «СтарХитом» он признался, что «на протяжении пяти последних лет в моей жизни творился совершеннейший рок-н-ролл». Единственная уступка возрасту – это седина.

«Если стал седой как лунь, а такой цвет мне идет, как говорят все, то почему бы и не жить без искусственных красок? Я перехожу в подобающий возраст, оставаясь при этом молодым»,

– говорит Киркоров, подчеркивая, что чувствует себя на 33.

Спасают Киркорова от тоски и лицемерия дети. Впрочем, многодетным отцом становиться Киркоров не хочет. Он подчеркнул, что боится за Аллу-Викторию и Мартина.

«Посмотрите, как все нестабильно вокруг, мне страшно за них... Мне бы их всему научить и запустить в жизнь. Я не многодетный отец, у меня нет миссии плодоносить»,

– говорит Филипп.

Филипп признался, что не скучает по светской жизни и тусовкам, прервавшимся из-за пандемии. По словам Киркорова, он отдыхает от светской жизни и старается больше времени проводить с семьей и самыми близкими друзьями, с которыми можно «просто помолчать, а не изображать радость, если не хочется».

«Жалею, что нет мамы, скучаю. Папа жив и видит весь этот успех. А все остальные… Я всегда следовал одному правилу – не удерживай того, кто уходит, иначе не придет тот, кто направляется к тебе»,